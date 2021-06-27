«فتاة الفستان» تؤدي امتحان الإنجليزي بـ«كاب وبنطلون جينز»

حضرت منذ قليل، حبيبة طارق، طالبة كلية الآداب بجامعة طنطا، والمعروفة إعلاميًا بـ«فتاة الفستان»، التي تعرضت للتنمر من قِبل مراقبات الامتحان بسبب ارتدائها فستانًا، إلى كلية الآداب لأداء امتحان مادة اللغة الإنجليزية، وتعد تلك المادة هي الأولى للطالبة داخل الكلية بعد واقعة التنمر.

وكشف مصدر مسؤول في جامعة طنطا، أن الطالبة حضرت برفقة شقيقتها الكبرى، وتردي ملابس « بنطلون جينز، وكاب، وبادي»، مشيرًا إلى أن شقيقتها الكبرى أوصلتها حتى باب الكلية ثم غادرت مجمع الكليا.

من جانبه، قال طارق رمضان، والد فتاة الفستان، إنه سيقدم شكوى اليوم إلى عميد كلية الآداب بجامعة طنطا، حول تعرض ابنته إلى التنمر على ملابسها والسخرية من قبل مراقبات الامتحان وأمن بوابات الكلية، مطالبًا بأخذ حق ابنته « فتاة الفستان» ومحاسبة المسؤولين عن تلك الواقعة.

وأضاف الأب أن ملابس ابنته مثل أي فتاة، وليست ترتديها لأول مرة داخل الجامعة، حتى تتعرض لهذا التنمر والسخرية من قبل مراقبات الامتحانات في الكلية.

وقرر الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، إحالة واقعة فتاة الفستان، إلى النيابة العامة؛ لاتخاذ ما تراه مناسبا حيالها.

وأهابت الجامعة بالجميع عدم التطرق للموضوع؛ لحين انتهاء النيابة العامة من التحقيق واستبيان الحقائق كاملة.

وتلقى الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة، طنطا اتصالًا هاتفيًا من الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة؛ لمناقشة ما تم اتخاذه من إجراءات من الجامعة بخصوص واقعة فتاة الفستان، طالبة كلية الأداب وما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام لشكوى الطالبة، وما أثارته عما تعرضت له من بعض مراقبي الامتحان يوم الثلاثاء الماضي بعد انتهاء مدة الامتحان.

كما توجهت رئيسة القومي للمرأة، في بيان لها عبر الصفحة الرسمية للمجلس القومي للمرأة، بخالص الشكر للدكتور محمود ذكي على متابعته واقعة فتاة الفستان، وتحركه السريع وتحويله الملف بأكمله إلى مكتب النائب العام للتحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاقبة المخطئين، معربةً عن استنكارها واستيائها الشديد مما تعرضت له الفتاة من أذي نفسي وأكدت أن مكتب شكاوى المرأة سيتواصل مع الفتاة صاحبة الواقعة من أجل تقديم المساندة والدعم القانوني لها.