عقوبة المتهمين بالتنمر بـ«فتاة الفستان»: تصل إلى سنة حبس للمراقبات

أثارت واقعة التنمر بالفتاة حبيبة طارق، الطالبة بالفرقة الثانية في كلية الآداب بجامعة طنطا، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وذلك بعد أن تعرضت «فتاة الفستان» كما عرفت إعلاميًا للمضايقات من مراقبات امتحانها، بسبب ارتدائها الفستان خلال آدائها الامتحان، لتصل الواقعة إلى النيابة العامة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

تعريف التنمر في القانون

وفي هذا الشأن، قال الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي، إنَّه تمّ وضع تعريف للتنمر في القانون المصري، ووضع الجريمة في صورة بسيطة، ثم شدد عقوبة الجريمة إذا توافرت الظروف، و«شدد المشدد» -أي تشديد العقوبة- وذلك لأي جاني يستخدم القوة أو سيطرته لاستغلال ضعف في المجني عليه، أو حالة يعتقد المجني عليه إنها ستسيئ له، سواء بسبب الجنس أو الدين أو العرق أو الأوصاف أو غيرها.

عقوبة متوقعة للمراقبات المتنمرات بفتاة الفستان

وأضاف «السعداوي» في حديثه مع «الوطن»، أن الإثبات في وقائع التنمر حُددت له عدة طرق، ربما يكون عن طريق الشهود، أو التسجيل، ولكنها ترجع لقناعة القاضي أن الواقعة حدثت، حيث يجب أن يستبان له أن الجاني فعل ذلك بقصد السخرية أو التخويف أو الحط من شأن الآخرين، لافتًا إلى أنَّه إذا كان الجناة اثنين يكون الظرف مشدد، وتصل العقوبة لسنة حبس، وهو ما حدث في واقعة «فتاة الفستان».

وأشار أستاذ القانون الجنائي، إلى أنَّه إذا كانت جريمة التنمر في صورتها العادية، أي أنها من جاني على مجني عليه أكبر من 18 سنة، تكون عقوبته الحبس لمدة 6 أشهر، أو الغرامة من 10 إلى 30 ألف جنيه، وإذا كانت على طفل أقل من 18 سنة تصل العقوبة إلى للحبس سنة، وفقًا للمادة 116 مقرر من قانون الطفل.

تفاصيل الواقعة

وكانت فتاة الفستان، دونت عبر منشور لها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تفاصيل الواقعة التي حدثت الثلاثاء الماضي، عقب أدائها الامتحان، وخلال خروجها من اللجنة، حيث تعرضت للسخرية من المراقبات، بسبب ارتدائها فستان، واصفة ما حدث معها: «بقيت فرجة في الكلية دون سبب».