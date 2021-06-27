«اقتراحات النواب» تمنح جهاز أكتوبر مهلة لعمل كباري مشاة على وصلة دهشور

منحت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة عاطف ناصر، جهاز مدينة 6 أكتوبر مهلة 60 يوما لدراسة مقترح النائب هشام حسين بعمل كباري مشاة متطورة بطريق أكتوبر وتحديدا عند وصلة دهشور، لمواجهة الحوادث المتكررة في هذه المنطقة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، حيث استعرض النائب هشام حسين، المقترح المقدم في هذا الشأن، لا سيما في ظل تكرار الحوادث.

وأكد هشام حسين أنه مع توقع زيادة الحركة في الفترة المقبلة على الطريق بالتزامن مع المماشي السياحية وكذلك قرب افتتاح فرع جامعة القاهرة بمدينة السادس من أكتوبر، أصبح من الضروري وجود كباري لتسهيل انتقال المواطنين على جانبي الطريق.

وقال النائب: «نعلم أن المحافظة بالتنسيق مع إدارة المرور بوزارة الداخلية تقوم بعمل ردارات»، مضيفا: «لكن للأسف كما نعلم الناس بتعدي من الرادار وتزود السرعة».

وتابع هشام حسين: «لو المخصصات المالية غير كافية، من الممكن التفاعل مع القطاع الخاص للحفاظ على حياة المواطنين»، مطالبا بعمل 2 كوبري عند جامعة القاهرة الجديدة وآخر عند النسايم.

من جهته، أكد المهندس عادل فضل، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أنه بسبب عدم الالتزام بالسرعات المقررة تم التواصل مع وزارة الداخلية ممثلة في إدارة المرور لعمل 6 رادارات للحد من السرعات الزائدة، لا سيما وأن المنطقة وقعت بها حوادث كثيرة.

وأشار إلى أن منظومة الرادارات لم تتم بشكل نهائي، مؤكدا أنه سيتم الانتهاء منها خلال شهر، ليتم بعد ذلك تقييم المنظومة ومعرفة ما إن ساعدت في الحد من السرعات ومواجهة الحوادث أم لا.

وأشار إلى أن الجهاز سيدرس عمل 2 كوبري أحدهما عند جامعة القاهرة الجديدة، وآخر عند مركز تجمع المنتخبات القومية.

وفي نهاية الاجتماع، قرر عاطف ناصر، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، منح الجهاز 60 يوما لدراسة المقترح الخاص بإنشاء 2 كوبري بطريق دهشور للحد من الحوادث وحفاظا على أرواح المواطنين.