كل ما تريد معرفته عن مزادات السيارات.. طرق الإعلان و«كراسة الشروط»

يهتم البعض بمزادات السيارات داخل السوق المحلية، من حيث مواعيدها، وشروط المشاركة فيها، لشراء سيارة من ضمن السيارات ذات العلامات التجارية والموديلات المختلفة.

وخلال السطور التالية نرصد أهم تفاصيل مزادات السيارات، من خلال المهندس أحمد المعداوي، مدير عام الإجراءات والتوصيف الهندسي بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، المشرف على مزادات السيارات، في حديثه لـ«الوطن».

وفي هذا الصدد، قال المعداوي: "إن هناك نوعا من السيارات مصادرات جمارك واردة من الخارج، وسيارات غير خالصة الوصول، تؤول ملكيتها إلى الجمارك، ويتم طرحها في مزادات، حيث يتم الإعلان عن المزادات الخاصة بالسيارات بكامل تفاصيلها، والسيارات المتاحة في المزاد، من خلال جريدة حكومية وغيرها من المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، التي يتم الإعلان فيها عن المزاد".

وأضاف المعداوي، أن طريقة دخول المزاد والاشتراك فيه لشراء سيارة، تتم من خلال شراء كراسة الشروط الخاصة بالمزاد عقب الإعلان عن تاريخه، مشيرًا إلى مكان بيع الكراسات الكائن في 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمي بمنطقة الدقي بجوار الهيئة العامة للخدمات الحكومية؛ كما يتم تحديد نوعية السيارة ضمن القائمة المتاحة بالمزاد، وعقب حضور الجلسة والمزايدة على السيارة وشرائها تتم عملية المعاينة من خلال فنيين، بمبدأ «المعاينة النافية للجهالة».

وأوضح مدير عام الإجراءات والتوصيف الهندسي بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، أن من شروط دخول المزاد وشراء كراسة الشروط تقديم البطاقة الشخصية لسيارة استعمال شخصي، أما التجار فيمكنهم المزايدة على عدد من السيارات بالبطاقة الضريبة؛ وأضاف أن من حق الشخص المُزايد على سيارة داخل المزاد عقب شرائها معاينة السيارة وإحضار فنيين للمعاينة، وأن كراسة الشروط تعطي الحق في المعاينة، وأنها تكون مُسعرة بأسعار السوق.

وأردف، أنه عقب شراء السيارة خلال الجلسة يتم تسديد 30% من قيمة المبلغ، وتسديد باقي المبلغ خلال 15 يومًا، مشيرًا إلى أن مبلغ السيارة لصالح مصلحة الجمارك، التي تقوم بإجراءات الترخيص خلال وقت قصير لا يتجاوز شهرين، منوهًا أن هناك الكثير من المرونة والتسهيلات المتاحة في تلك العملية، وأنه فور ظهور أي مشكلة كبيرة في الشاسيه خلال فترة الـ15 يومًا يتم فسخ العقد واسترجاع المبلغ.