السكة الحديد: إصابة شخص إثر اصطدام قطار بسيارة في الفيوم

أعلنت هيئة السكك الحديدية، أنه في أثناء مسير القطار رقم 1111/3184 إكسبريس «الفيوم / القاهرة» بكم 20.500 بين محطتي «سيلا - الناصرية»، في الواحدة ظهر اليوم، عبرت سيارة ملاكي، تحمل رقم «23245 و ق ط»، شريط السكة الحديد من مكان غير معد للعبور، ما أدى إلى اصطدام القطار بالسيارة.

وقالت الهيئة في بيان لها، مساء اليوم الأحد، إن الحادث نتج عنه إصابة أحد الأشخاص، وتم نقله بالإسعاف إلى مستشفى الفيوم العام، وفي تمام الساعة الثانية والنصف، تم استئناف مسير حركة القطارات بشكل طبيعي.

وتهيب الهيئة بقائدي المركبات الالتزام بعبور السكة الحديد من الأماكن المخصصة لذلك، وتوخي الحظر واتباع تعليمات الهيئة في أثناء عبور السكة الحديد، حفاظًا على سلامتهم وسلامة مسير القطارات.