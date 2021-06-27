الجيزة توقف 7 حالات بناء مخالف بحدائق الأهرام وتتخذ الإجراءات القانونية

واصلت محافظة الجيزة تكثيف حملات المتابعة وضبط المخالفات بقطاع حدائق الأهرام بحي الهرم، لزيادة معدلات الانضباط ومنع المخالفات إلى جانب استمرار جهود النظافة ورفع المخلفات والاشغالات ومعوقات الحركة المرورية، في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة برفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ونجحت حملات الضبط والمتابعة فى إيقاف أعمال 7 حالات بناء مخالف، وسحب معدات من العقارات أرقام 305 أ، 15و، 6و،21 ط، 493، 21ط، وإزالة أعمال مخالفة عبارة عن برجولة بالفراغ السياحى بالعقار 355 أ مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

بدء تطوير ميدان الثروة المعدنية وإزالة الحواجز الحديدية من أمام عقارات

وعن جهود النظافة وتحسين حالة البيئة ورفع المخلفات والإشغالات ومعوقات الحركة المرورية، قد تم رفع عددا من الحواجز الحديدية أمام عقارات أرقام 487 أ و 488 أ ورفع مخلفات ونظافة قطع الأراضي الفضاء أرقام 408 أ و 449 أ، إلى جانب بدء أعمال تطوير شارع وميدان الثروة المعدنية.