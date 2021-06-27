إصابة شخص فى حادث اصطدام سيارة بعمود إنارة بأسيوط

أصيب شخص في حادث اصطدام سيارة ملاكي بعمود إنارة أمام بوابة جامعة أسيوط، وجرى نقله إلى المستشفى الجامعي لتلقى العلاج اللازم.

وتلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط، يفيد وصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من أمن جامعة أسيوط بوقوع حادث اصطدام سيارة ملاكي بعمود إنارة أمام بوابة الجامعة مع وجود حالة إصابة.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث القسم والإسعاف والحماية المدنية، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث اصطدام سيارة ملاكي تحمل رقم «1469 ى ط د» بعمود إنارة أمام بوابة الجامعة البحرية، ونتج عن الحادث إصابة قائد السيارة وتم نقله إلى المستشفى الجامعي.

وتسبب الحادث فى تلفيات بعمود الإنارة مما يعد إتلافا للمال العام، وجرى تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية.