«التنسيقية» تشارك في إطلاق الخطة الوطنية الثالثة لمكافحة الهجرة غير الشرعية

شارك وفد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في حفل إطلاق خطة العمل الوطنية الثالثة 2021-2023 لمكافحة الهجرة غير الشرعية، التي حضرتها الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر.

وضم الوفد عن التنسيقية كلا من: النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، والنائب محمد فريد، وكيل لجنة التضامن بمجلس الشيوخ، وشيرين فتحي، عضو التنسيقية، مستشار وزير التضامن الاجتماعي.