بعد انفجار إطارها.. سيارة تخترق الحواجز الأمنية لكنيسة الأنبا بيشوي بالمنيا

اخترقت سيارة ملاكي الحواجز الحديدية أمام كنيسة الأنبا بيشوي بمدينة المنيا الجديدة، بعد إنفجار إطارها الخلفي وفشل قائدها في السيطرة عليها.

وقال أحد شهود العيان، إن العناية الإلهية، أنقذت عصر اليوم الأحد، أطفال وخدام كنيسة القديس الأنبا بيشوي بمدينة المنيا الجديدة، وكذلك الخدمة الأمنية للكنيسة، من اصطدام سيارة ملاكي بهم بعد اختلال عجلة القيادة في يد قائدها، ما أدى إلى انحرافها واصطدامها بالحواجز والمدخل المؤدي لباب الكنيسة، وإصابة قائد السيارة ومرافق له، حيث وقع التصادم بعد ثوان قليلة من تحرك حافلة الكنيسة من موقعها أمام المدخل بعدما استقلها الأطفال.

وقد تسبب الحادث في حدوث حالة من القلق بين المارة بمحيط الكنيسة، حيث تسبب اصطدام السيارة الملاكي بشكل مفاجئ في الحواجز الحديدية في حدوث صوت مدوي بالمنطقة لكنه سرعان ما عاد الهدوء بعدما تبين أن الحادث عفوي.

من جانبه، طالب مجلس الكنيسة بالسماح بإقامة «مطبين صناعيين»، قبل وبعد بوابتي الكنيسة، حفاظاً على أرواح المصليين وقاصدي الكنيسة، بعدما نبه الحادث بضرورة إقامة مطبات صناعية حماية لأرواح المصلين المترددين على الكنيسة.

يشار إلى أن أهالي قرية شرموخ بمركز ملوي، طالبوا الوحدة المحلية بعمل مطبات صناعية بالطريق الزراعي مصر –أسوان، حفاظا علي أرواحهم، وذلك عقب وقوع حادث اصطدام سيارة ربع نقل بشخص كان يعبر الطريق أمام القرية، ونتج عن ذلك وفاته.