ارتفاع أسعار المانجو بالإسماعيلية هذا العام.. الكيلو قد يصل لـ100 جنيه

تسبب انخفاض محصول المانجو بالإسماعيلية هذا العام في ارتفاع أسعاره مقارنة بالأعوام الماضية.

تاجر: ارتفاع الأسعار غير مسبوق

وقال محمد السيد وشهرته «زبدية»، أحد تجار المانجو في الإسماعيلية، إن ارتفاع الأسعار هذا العام جاء بشكل غير مسبوق مقارنة بالأعوام الماضية، مشيرا إلى أن أقل سعر للكيلو هذا العام سيتجاوز 20 جنيها.

وأضاف «زبدية»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الإسماعيلية هي أشهر محافظة إنتاجا للمانجو لكن هذا العام انخفض المحصول ووصل إلى أقل من الربع بسبب ظروف وعوامل مختلفة.

وتابع «الظروف الجوية دمَّرت الثمار قبل نضوجها وسقطت من على الأشجار في آخر أسبوع من رمضان، وما تبقى فقط كان أقل من ربع المحصول».

وقال السيد إن أسواق الجملة في الإسماعيلية هذا الموسم فارغة من محصول المانجو قائلا «في الموسم لا نستطيع الدخول بالسيارات بسبب زيادة أعداد السيارات المحملة بالمانجو هذا العام السوق شبه فارغ».

وأشار إلى أن بعض المحال التجارية بها عدد من الكراتين التي لا تزيد عن 100 كيلو، وبعضها فارغ تماما ليس به أي محصول.

وقال إن معظم المانجو الموجودة في الأسواق حاليا هي مانجو قادمة من الصعيد، مشيرا إلى أن الميزة في جودتها هو عدم رش المحصول بأي مبيدات.

التجار: ليس هناك أي فرصة للتصدير

وقال مدثر عبد الموجود، أحد كبار تجار الجملة في الإسماعيلية، إن الموسم هذا العام لم يتكرر في تاريخ تجارة المانجو، مضيفا أنه يعمل في تجارة المانجو منذ أكثر من 40 عاما.

وتابع قائلا: «المحصول أصل من الطبيعي بدرجة كبيرة وفي كل محافظات مصر من الصعيد في أسوان وقنا مرورا بالإسكندرية ومطروح ورشيد وإدكو وهو ما تسبب في أزمة كبيرة للتجار».

وتابع أن الأزمة التي يتأثر بها المزارعون يتأثر بها التجار أيضا وبشكل أكبر للاقتراض المزارعين مبالغ مالية من التجار لإنفاقها على المزارع تسترد من المحصول.

وقال «معظم التجار هذا العام في أزمة بسبب موسم الخضراوات وتبعها موسم المانجو»، مشيرا إلى أن هناك خسارة بمئات الآلاف لدى البعض.