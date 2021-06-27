معاقبة عصابة «لصوص لكن ظرفاء» بالسجن المشدد 5 سنوات في الدقهلية

أصدرت محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم، حكمها على المتهمين في «عصابة لصوص لكن ظرفاء» بالسجن المشدد 5 سنوات، على اثنين منهم، وعلى ثالث بالسجن سنة مع الشغل عما أسند إليه، وذلك بعد أن تمكنوا من سرقة محل مشغولات ذهبية في مدينة المنزلة، تبلغ كميتها 6 كيلو مشغولات عيار 24 و18 جراما.

كما قررت المحكمة مصادرة السلاح الناري والسلاحين الأبيضين، بعد أن تمكنوا من كسر سقف المحل والتسلل لداخل المحل وسرقته على طريقة الفيلم الذي جمع بين الفنان عادل إمام والفنان الراحل أحمد مظهر.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن معوض الباهي، رئيس المحكمة وعضوية كل من المستشار حاتم مبروك محمود، والمستشار محمد عبدالفتاح شرابي، والمستشار محمد حسن عاشور، وسكرتارية محمد عبدالهادي أبوزيد، وحسين عبداللطيف، وذلك ففي القضية رقم 734 لسنة 2021 جنايات قسم المنزلة، والمقيدة برقم 482 لسنة 2021 كلي شمال المنصورة.

الأحكام على المتهمين بالسرقة

عاقبت المحكمة كل من: «يوسف أ. ا.»، 22 عاما، طالب، ومقيم بقرية القشطة مركز المنزلة، و «عبد الله م. ا.»، 21 عاما، نجار، مقيم بقرية الضهير مركز المطرية، بالسجن المشدد 5 سنوات لكل منهما، و«كريم ك. أ.»، 24 عاما، ومقيم بقرية الضهير، بالسجن عاما مع الشغل، وذلك لأنهم يوم 31/1/2021، بدائرة قسم المنزلة محافظة الدقهلية، سرقوا المنقولات مشغولات ذهبية والمملوكة للمجني عليهما: «أحمد ي. أ» ، و«محمد ي. أ.» وكان ذلك ليلا من المحل الخاص بالمجنی عليهما حال حمل المتهم الأول سلاحا ناريا «مُحدث صوت»، والثاني والثالث كل منهما سلاح أبيض «مطواة» ودخلوا بيت المجني عليه «خیرت ع. ع.» بواسطة التسلق والكسر حال حملهم لأدوات وأسلحة قصد ارتكاب الجريمة، وأتلفوا عمدا المنقولات المملوكة للمجني عليهم.

وقائع السرقة

وأكد «أحمد ي. أ.»، 25 عاما، مقيم بشارع بورسعيد قسم المنزلة، أنه حال قيامه بفتح المحل الخاص به فوجئ بسرقة المصوغات الذهبية الخاصة بالمحل، وتبين له انقطاع التيار الكهربائي ووجود فتحة بالسقف الخرساني، وعند إعادة التيار ومراجعة الكاميرات تبين له من خلالها قيام أحد الأشخاص بالنزول من سقف المحل ملثم بوشاح وتوجهه إلى لوحة الكهرباء وفصل التيار الكهربائي عن المحل وأزال اللثام عن وجهه فظهر المتهم الأول وبمراجعة الكاميرات، المثبتة بالعقارات المحيطة تبين نزول ذات المتهم ومعه المتهم الثاني وهروبهم.

واعترف المتهمون، في تحقيقات النيابة العامة، أنهم تربطهم علاقة صداقة وقرروا أن يقلدوا أحمد مظهر وعادل إمام في فيلم «لصوص لكن ظرفاء» وبدأوا في البحث عن محل ذهب يناسب خطتهم، وتوجهوا إلى مدينة المنزلة وفحصوا محال الذهب بحيث يكون فوقها شقة خالية وتم الانتهاء لمحل ذهب «يوسف الأزهري»، حيث تبين وجود شقة خالية أعلى المحل.

وأكد المتهمون في اعترافاتهم، أنه بمراقبة الشقة أعلى المحل تبين عدم تردد أحد عليها فاقتحموها قبل الواقعة بأسبوع ونقلوا إليها معدات التكسير، وقبل تنفيذ الواقعة بيومين استقروا بها منتظرين إجازة المحل وبدوأ في كسر السقف ونزلوا إلى المحل وسرقوا المشغولات الذهبية الموجودة به وبلغت كميتها 6 كيلو مشغولات عيار 24 و18 جراما.