سقوط عصابة «لصوص لكن ظرفاء» وإعادة 6 كيلو ذهب بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية تفاصيل واقعة سرقة محل مصوغات ذهبية بمدينة المنزلة على طريقة فيلم «لصوص لكن ظرفاء»، حيث أكدت تحريات المباحث الجنائية أن 3 شبان من مدينة المطرية خططوا لسرقة محل للمشغولات الذهبية بنفس الطريقة التي استخدمها الفنانان عادل إمام وأحمد مظهر في الفيلم الشهير، عن طريق عمل فتحة السقف للوصول إلى محل المجوهرات.

وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور قسم شرطة المنزلة، من مالك محل «يوسف الأزهرى» لبيع المشغولات الذهبية بوسط المدينة، أكد فيه أنه عند دخوله المحل في اليوم التالي للإجازة الأسبوعية، فوجئ بسرقة جميع المشغولات الذهبية الموجودة به، مع سلامة الأبواب، إلا أنه تبين وجود فتحة في سقف المحل، وأن كمية الذهب المسروقة تصل إلى 6 كيلوجرامات من عياري 18 و24.

ونظراً لأهمية الواقعة، وجه مدير الأمن بتشكيل فريق بحث بإشراف مدير المباحث ومفتش الأمن العام وضباط المعلومات والبحث الجنائى، وبالفحص تبين أن اللصوص قلدوا فيلم «لصوص لكن ظرفاء» بكل تفاصيله، حيث اقتحموا الشقة أعلى المحل، وعملوا فتحة في السقف، وتمكنوا من النزول إليه بواسطة حبل وسرقوه وفروا بالمسروقات دون أن يحتاجوا إلى كسر أبواب المحل.

ووضعت مباحث الدقهلية خطة بحث لضبط الجناة، من خلال التحفظ علي كاميرات المراقبة بالمحل والشوارع المجاورة، وتتبع المترددين على العقار الموجود به المحل، وفحص المسجلين سرقات في دائرة المنزلة والمطرية.

وتوصلت خطة البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 شبان من مركز المطرية، وهم: «يوسف ح.»، 23 سنة، و«عبد الله م.»، 25 سنة، و«أحمد ف.»، 27 سنة، وأنهم جميعاً ليس لهم معلومات جنائية، وبعد استئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهمين وبحوزتهم كميات الذهب المسروقة من المحل كاملة دون التصرف في أي منها.

وأدلى المتهمون باعترافات تفصيلية لكيفية سرقة المحل، في محضر الشرطة، وأنهم تربطهم جميعا علاقة صداقة، وقرروا أن يطبقوا طريقة الفيلم، وبحثوا عن محل ذهب تعلوه شقة تكون غير مسكونة، وتوصلوا إلى المحل الذي تمت سرقته، حيث تعلوه شقة حسب المواصفات المطلوبة.

وأكدوا أنهم اقتحموا الشقة قبل أسبوع من الواقعة، ووضعوا خطتهم، وقبل يومين من التنفيذ استقروا في الشقة، وفي إجازة المحل تمكنوا من كسر السقف، ونزلوا إلى المحل، وسرقوا المصوغات الذهبية به، وأخفوا الذهب لحين التصرف فيه بالبيع.

وتمكنت المباحث من التوصل إلى كل كمية الذهب المسروق، والتي تصل إلى حوالي 6 كيلوجرامات، وتم التحفظ عليه لحين العرض على النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاستكمال الإجراءات القانونية.