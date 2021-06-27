في ذكرى ثورة يونيو.. علا غانم تبكي بسبب الإخوان: «مرسي» رمز للخيانة

أثارت الفنانة علا غانم، الجدل من جديد، بتصريحاتها المثيرة في ظهورها الإعلامي الأول بعد سنوات من الغياب، رغم أن تصريحاتها الأخيرة انصبت على الفن وحياتها الشخصية خلال السنوات الماضية، إلا أنها أعادت للأذهان، تصريحاتها المثيرة حول تنظيم الإخوان الإرهابي في لقاءات سابقة.

تصريحات علا غانم حول «الإخوان»

الفنانة علا غانم، كان لها تصريحات عديدة مثيرة حول الإخوان، عقب ثورة 30 يونيو، خلال لقاءاتها الإعلامية المتعددة، واستعاد بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تلك التصريحات، مع ظهور علا غانم بالتزامن مع الذكرى الثامنة لثورة الثلاثين من يونيو 2013، التي أطاحت بالتنظم من حكم مصر.

علا غانم: لم أر فشل كما رأيته في زمن حكم الإخوان

بعد شهرين من ثورة الثلاثين من يونيو، خرجت الفنانة علا غانم، في حوار مع برنامج «أنا والعسل» المذاع على فضائية «الحياة 2»، قائلة: «لم أر فشل كما رأيته في زمن حكم الإخوان، وأنا لا أحترم أحد فاشل، واقتران كلمة الإخوان بكلمة المسلمين، إساءة للإسلام لأنهم الإخوان فقط»، مشيرة إلى أنهم كانوا طابقين على نفس مصر كلها أثناء سنة حكمهم، والناس كانت حزينة في حكم محمد مرسي، قائلة: «الحمد لله أن السنة التي حكم فيها الإخوان مصر ظهروا على حقيقتهم كما لم يظهر أحد، ومعروف أن وجود خيرت الشاطر، نائب المرشد على نفس المنصة التي قُتل عليها الرئيس الراحل محمد أنور السادات، كان تحدي لشعب بكامله».

علا غانم تبكي بسبب «الإخوان»

وفي 2015، ظهرت الفنانة علا غانم في برنامج «100 سؤال» على قناة «الحياة»، حيث بكت بعد تذكرها لأيام حكم الإخوان، لما عانته مصر في تلك الفترة على حد قولها، مضيفة: «الفترة دي كانت وحشة.. ومش بحب افتكرها.. دي مكانتش مصر اللي نعرفها.. والحمد لله أنها مشيت».

علا غانم: محمد مرسي رمز للخيانة

وفي 2017، في لقاء مع أحد البرامج التليفزيونية، استعاذت الفنانة علا غانم، بالله حينما ظهرت أمامها صورة الرئيس المعزول «محمد مرسي»، قائلة إنه رمز للخيانة.