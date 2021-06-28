الصحة تصدر قائمة بالأرقام الساخنة للتواصل مع الوزارة بشأن فيروس كورونا

أصدرت وزارة الصحة والسكان مجموعة من الأرقام للتواصل معها لمساعدة مصابي فيروس كورونا، في إطار حرص الوزارة على سلامة وصحة المواطنين والنهوض بالصحة العامة خاصة مع انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة إن الخط الساخن 106 للاستفسار عن فيروس كورونا والخدمات الصحية الأخرى، أما الخط 1440 فهو مخصص لخدمة رسائل متابعة مرضى فيروس كورونا في العزل المنزلي.

16474 هو الخط الخاص باستقبال الشكاوي الخاصة بالمستشفيات

وتابعت الوزارة في تقرير رسمي لها 16474 هو الخط الخاص باستقبال الشكاوي الخاصة بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان.

وجددت وزارة الصحة والسكان مناشدتها لمواطنين بشأن الإسراع في التسجيل علي موقع لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوي والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري.

وطالبت الوزارة من المواطنين ضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس حتي بعد أخذ لقاح فيروس كورونا خاصة وأن اللقاح لا يعطي مناعة 100% ولكن يخف من حدة الأعراض، وقالت إن الإجراءت الاحترازية تتمثل في ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية والتباعد الاجتماعي والبعد عن المناطق المزدحمة.

وتستمر وزارة الصحة في رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لحظة بلحظة واتخاذ كل الإجراءات للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية الأخرى، وناشدت المواطنين في حال ظهور أي أعراض لابد من الذهاب إلى المستشفيات وطلب الرعاية في توقيت مبكر، خاصة لو أن الحالة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مؤكدة أن جميع المستشفيات جاهزة لاستقبال أي حالات ولا صحة بمناشدة الوزراة المواطنين بعدم الذهاب المستشفيات.