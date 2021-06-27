«الصحة» لـ المواطنين: لم نمنع الأسبرين.. ويجب الإنتباه لطرق استخدامه

قالت الدكتورة وجيدة أنور، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» بوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة لم تمنع المواطنين من تناول الأسبرين، «مقولناش متخدوش أسبرين، بس قولنا بلاش سوء استخدام»، مؤكدة أنه مع انتشار فيروس كورونا أصبحت الأوعية الدموية في جسم الإنسان وتركيبة الدم ذاته ليست في الطبيعي، لذلك يجب أخذ الأدوية المضادة للتجلطات بحذر، مع قياس مستمر لمستوى السيولة في الدم.

وأضافت «أنور»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن»، مع الإعلامي سيد علي، على شاشة «الحدث اليوم»، أن تناول الأسبرين بدرجة زيادة قد يُسبب مضاعفات، «لو كنا في وقت غير كورونا كنا بنقول خدوه حماية من التجلطات، لكن الآن إحنا فيه مرض معين موجود حوالينا ومش ضامنين الناس بتاخده بدرجة قد إيه، لكن في الوقت اللي قبل كورونا كنا بنقول للي تخطى عمره 45 سنة و50 سنة أنه ياخد الأسبرين بعد الأكل عشان الجلطات».

وأشارت عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد «بوزارة الصحة»، إلى أن تناول الأسبرين قبل تناول الطعام قد يؤثر على جدار المعدة بسبب المادة الكيماوية به، لذلك ننصح دائما بتناوله بعد الطعام، مؤكدة في الوقت ذاته أن اللقاحات والأدوية الجديدة الخاصة بفيروس كورونا تحتاج لعمل دراسات إكلينكية أولًا للتأكد من مدى أمانها.