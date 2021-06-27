«المترو»: الاتفاق مع الشركة الفرنسية لن يؤثر على أسعار التذاكر

قال الدكتور عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن الاتفاق الذي جرى توقيعه مع شركة RATP الفرنسية، لصيانة وتشغيل الخط الثالث، وأجزاء من الخط الثاني من مترو الأنفاق، جاء بعد دراسات طويلة عملت عليها الهيئة في الإدارة وللارتقاء بمستوى الخدمات المقدمه لركاب مترو الأنفاق.

وأضاف «والي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، الذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه، على فضائية «DMC»، أن الشركة ستعمل على إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة لركاب المترو، حيث إن تلك الشركة الفرنسية تحتل المرتبة الخامسة عالميا في صيانة وتشغيل المترو حول العالم.

وأوضح أن الخط الأول والثاني لم يقدما الخدمة للركاب بالشكل الصحيح، حتى أرتأت الهيئة الاتفاق مع الشركة الفرنسية، من أجل تطوير الخدمات المقدمة بشكل صحيح في الخط الثالث للمترو وأجزاء من الخط التاني.

وأكد أنه وفي خلال شهر سبتمبر الماضي، تم الاتفاق مع الشركة، وجاء الاتفاق للحفاظ على مستويات الخدمات، والارتقاء بمعايير الجودة في مترو الأنفاق، لافتا إلى أن العقد الذي جرى توقيعه مع على تعيين 90% من العمالة المصرية من مشرفين محطات ونظراء المحطات ومهندسين وفنيين وإخصائيين، في الخط الثالث للمترو، وعلى أن يتم الاستعانة بنحو 10% فقط من الفرنسيين.

وأشار إلى أن الشركة لن تتدخل في أسعار تذاكر مترو الأنفاق، وألا يقل مستوى الخدمات المقدمة عن 98% طبقا للمعايير العالمية في هذا السياق.