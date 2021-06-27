وزير النقل: الراكب أمانة عندي.. و480 مليون جنيه كانت بتضيع سنويا

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن نظام الإشارات الجديد تكلف 46 مليار جنيه، موضحا أن الجمهور قاوم دفع الغرامة وكذلك الكسمرية الذين قالوا إن هذا يخرب بيوتهم بعد أن أكدوا أنهم يحصلون على جزء من تحصيلهم للغرامات لصالحهم، خاصة أن قانون السكة الجديد يتيح أخذ الكمسري 40% من قيمة المخالفات ولن يتم تغييره حاليا، على الرغم من أن الكمسري لا يجب أن يأخذ هذا المال لأن القطار مملوك للدولة.

وأضاف وزير النقل، خلال تصريحات تليفزيونية، أن التغيير صعب لأن الناس أحبت العيش في نظام معين وتريد الاستمرار فيه، مبينا أنه عندما تم تحصيل غرامة تم الحصول على 10 ملايين جنيه أسبوعيا بإجمالي 40 مليون جنيه في الشهر، ونحو 480 مليون جنيه في السنة وهذه الأموال كانت تضيع في الماضي بسبب التهرب من دفع التذكرة.

وأوضح وزير النقل، أنه بعد تطبيق هذه الغرامة عمد الناس للذهاب إلى الشبابيك وقلت الغرامات بنسبة تتراوح ما بين 25% إلى 30%، ويوجد أشخاص كثيرون يبذلون مجهودا كبيرا من أجل الاستمرار في الهروب من دفع التذاكر، مستطردا: «في ناس تطلع تقولك أنا بس بسألهم القطر رايح فين رغم أنه هو بيعرف يقرأ ويكتب وممكن يروح للشباك يعرف كل التفاصيل».

وواصل: «أنا كنت بقنع الموظفين مقتنعوش رغم أن القرارات سليمة 100% وبعد كده بقيت أرهبهم وأرغمهم، وأنا غيرت لائحة السكة الحديد من 3 أيام والتعديل بيقول أن كل من يتسبب في وقوع حادث ينتج عنه خسائر بشرية وإصابات أو وفيات وإصابات بالجرارات أو كان ممكن يحدث ذلك يتم فصل السائق من الخدمة وده دستوري وقانوني عشان الراكب عندي أمانة وفصلت المتسببين في حادث الإسكندرية».