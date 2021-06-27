تفاصيل الحصول على قرض متناهي الصغر من البنك الزراعي.. «بطاقة رقم قومي»

قال علاء فاروق، رئيس البنك الزراعي المصري، إن البنك وقع برتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات، بشأن تمويل المشروعات متناهية الصغر الخاصة بالثروة الحيوانية والزراعة، وبرتوكولا آخر مع منتج «باب رزق» الخاص بالمشروعات متناهية الصغر للمرأة في الريف المصري، موضحًا أن قيمة تمويل البرتوكولات الموقعة مع جهاز تنمية المشروعات تقدر بـ 292 مليون جنيه.

وأضاف «فاروق»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «بنوك واستثمار»، مع إسماعيل حماد، على شاشة «extra news»، أن قيمة التمويلات الخاصة بمشروعات جهاز تنمية المشروعات تخطت الـ3.2 مليار جنيه خلال السنوات الأخيرة، كما أن منتج «باب رزق» هدفه إتاحة قروض بفائدة صغيرة تقدر بـ12% بشكل متناقص، بقيمة تتراوح ما بين 2 لـ 10 آلاف جنيه للسيدة، لكي تقوم بمشروع في منزلها، ومن الممكن التعاون مع أكثر من سيدة لافتتاح مشروع متناهي الصغر.

وأوضح رئيس البنك الزراعي المصري، أن كل الأوراق المطلوبة للحصول على القرض متناهي الصغير، هو بطاقة الرقم القومي فقط، كما أن الجهاز وفر قروضا لأكثر من 2000 عميل خلال شهرين فقط، بقيمة تصل لـ18 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن القرض يتم الموافقة عليه خلال أسبوع.

ولفت إلى أن البنك الزراعي تواصل مع رئيس المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي، في إطار تسهيل تمويل المرأة الريفية في افتتاح المشروعات متناهية الصغير، مشيرًا إلى أن هناك تعاون وثيق مع المجلس القومي للمرأة لتمويل المرأة المعيلة، يأتي في إطار تحقيق التنمية في الريف.