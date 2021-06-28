قبل انتهاء موعد دفع القسط الأول منها.. أين تُسدَد الضريبة العقارية؟

أهابت مصلحة الضرائب العقارية، التابعة لوزارة المالية، المكلفين بأداء الضريبة بأن آخر موعد لسداد القسط الأول من الضريبة العقارية، ينتهي بنهاية شهر يونيو الجاري، مناشدة بسرعة السداد، لتجنب فوائد التأخير.

وفى سطور توضح «الوطن» مكان سداد الضريبة العقارية، وكيف يمكن للمكلف سداد الضريبة إذا كانت ظروفه لا تسمح بالانتقال من مكان لآخر؟، الوضع بالنسبة لمن لا يستطيع لظروفه الاقتصادية أو الاجتماعية سداد الضريبة عن مسكنه الذي يقيم فيه إذا كان هذا المسكن ملكه، موعد سداد أقساط الضريبة العقارية، وفقًا لما أعلنته مصلحة الضرائب.

أين يتم سداد الضريبة العقارية؟

أوضحت مصلحة الضرائب العقارية أن دين الضريبة يكون واجب الأداء في مقر مديريات الضرائب العقارية بالمحافظات والمأموريات التابعة لها دون حاجة إلى مطالبة فى مقر المدين، وفقا للقانون.

كيف يمكن للمكلف سداد الضريبة إذا كانت ظروفه لا تسمح بالانتقال من مكان لآخر؟

وأشارت المصلحة إلى أن دين الضريبة وفقا للقانون واجب الأداء في مقر مديريات الضرائب العقارية والمأموريات التابعة لها دون حاجة إلى مطالبة في مقر المدين، ولكن مراعاة لكل الظروف، خاصة الصحية والإنسانية والاجتماعية منها فإنه يمكن للمدين إنابة غيره بالتوجه للمأمورية المختصة لسداد الضريبة كما يمكن أداؤها بحوالة بريدية أو بشيك بنكي مقبول الدفع، والمصلحة في سبيلها إلى إعداد نظام للسداد عبر الإنترنت أو الفيزا كارت وذلك بخلاف توجه الصراف لمقر المدين لتحصيل الضريبة إذا كانت ظروف المكلف لاتسمح انتقاله إلى مقر المديرية أو المأمورية لسداد الضريبة.

وأضافت الضرائب أن الخزانة العامة سوف تتحمل أعباء الضريبة، نيابة عن كل المواطنين الذين لا يملكون دخلا يكفي لسداد الضريبة عن عقاراتهم التي تزيد قيمتها عن حد الإعفاء فهناك نص صريح في القانون الجديد يلزم الخزانة العامة بتحمل الضريبة المستحقة على المكلفين بأدائها إذا طرأت تغيرات اجتماعية على المكلف أو ورثته من شأنها عدم القدرة على الوفاء بدفع الضريبة ويتم ذلك وفقا لضوابط وشروط تحددها اللائحة التنفيذية.