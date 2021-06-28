«شعبة الخضراوات»: المانجو متوافر بالأسواق والسعر من 10 لـ25 جنيها

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، إن محافظات الصعيد بها إنتاج كبير من المانجو خلال هذا الموسم وتبدأ الأسعار من 10 وحتى 25 جنيها، كما توجد أصناف أخرى جديدة تم استحداثها خاصة في محافظات أسوان وقنا والأقصر، «عندنا إنتاجية كويسة جدا من محافظات الصعيد».

وأضاف «النجيب»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، والذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه، والمذاع على فضائية «DMC»، أن هناك بعض الإصابات بداخل الزراعات في محافظة الإسماعيلية، نافيا تراجع إنتاج المانجو بنسبة 85%، «أسعار المانجو لن ترتفع ولا صحة لاختفاء المانجو من الأسواق كما يشاع».

وأوضح أن التغييرات المناخية التي تشهدها مصر وأدت ببعص محاصيل المانجو في الإسماعيلية ظواهر طبيعية لا يمكن لأي جهة أو شخص في مصر الوقوف أمامها، مؤكدا: «رجاء محدش يقلق، ولما بنقول أننا عندنا أزمة إحنا كده بنصنع الأزمة، ولكن إحنا معندناش، وعندنا الكثير من الأراضي المستصلحة وستزيد فيها كل المحاصيل، وهناك زيادة بالمعروض في الإنتاج الزراعي».

وأكد أن مصر تقوم بتصدير المانجو إلى كل دول الخليج وعدد كبير من الدول الأخرى، ولن يتم الاهتمام بالتصدير لهذا العام إلا بعد تحقيق اكتفاء ذاتي في السوق المحلية ومن ثم الاتجاه للتصدير، «ممكن نقلل نسبة التصدير، وما يهمنا المواطن المصري في المقام الأول، ولازم نكفي السوق المحلي والفائض نصدره، وده اللي شغالين عليه مع كل الجهات ووزارة الزراعة».