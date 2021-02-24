سفير الفلبين بمصر يتفقد مزرعة مانجو في الإسماعيلية (صور)

تفقد سفير الفلبين في القاهرة،سولبيتشو م.كونفيادو، مزرعة للمانجو بمحافظة الإسماعيلية خلال زيارته للمحافظة اليوم، الاربعاء، لبحث فرص الاستثمار.

وزار كونفيادو، إحدى مزارع المانجو النموذجية والتي تعمل بنظام حديث للري، يرافقه المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، والسيد خليل مبارك وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية.

واستمع سفير الفلبين لشرح تفصيلي حول استحداث طريقة جديدة للري في مزرعة ضخمة تزيد علي 150 فدانا بنطاق المحافظة، إضافة إلي كيفية مكافحة الأمراض وخاصة العفن الهلالي الذي انتشر بشكل كبير داخل المزراع.

كما زار السفير الفلبيني المنطقة الصناعية بالإسماعيلية تفقد خلالها عددا من المصانع والمشروعات كمصنع مولدات الكهرباء، ومصنع الإلكترونيات، وغرف التحكم ووحدات التشغيل.

واستقبل اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، سفير دولة الفلبين بالقاهرة سولبيشيو كونفيادو، ضمن زيارته لتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث سبل الاستثمار.

وناقش بشارة مع سفير الفلبين الحديث حول التنمية الصناعية والاستثمارية مقدما عرض له حول أهم المشروعات الإستثمارية والفرص التى تحظى بها المحافظة.

وقال بشارة: إن المحافظة بسبب موقعها الجغرافي وتوسطها إقليم قناة السويس تحظى بفرص واعدة للاستثمار وهو مازال من الاستثمارات خلال الفترة الماضية.

وقال السفير سولبيتشو م.كونفيادو سفير دولة الفلبين في القاهرة: إن العلاقات المصرية الليبية علاقات وطيدة مر عليها 75 سنة وأكثر.

وأوضح أن زيارته تعد الأولى للإسماعيلية، مشيرا إلى أن المحافظة من المحافظات المصرية المهة، التي حظيت بمرور العائلة المقدسة منها وتشتهر أيضا بزراعة الفاكهة.

وأضاف، الإسماعيية تشبه إلى حد كبير الفلبين، من حيث زراعة بعض الفواكة منها المانجو والبرتقال وبعض الفواكه الاستوائية، معبرا عن امتنانه لزيارة مدينة الإسماعيلية والتي وصفها بالهادئة.