269 درجة الحد الأدنى للقبول بمدارس تمريض المنيا

أعلنت مصادر بمديرية الصحة بالمنيا، أن الحد الأدنى لقبول أوراق الطلاب الناجحين بالشهادة الإعدادية لمدارس تمريض الصحة 269 درجة، على أن يخضع جميع المتقدمين لاختبارات شخصية، وقياس مهارة، وتقييم شخصي، وفي حالة زيادة الأعداد يؤخذ بأعلى المجاميع.

وقال مسؤول بصحة المنيا، إن شروط التقديم في مدارس التمريض لعام 2021، أن يكون المتقدم مصري الجنسية، حسن السير والسلوك، وحاصل على الشهادة الإعدادية، بمجموع لا يقل عن 269 درجة، وأن يكون من أبناء المحافظة التي حصل منها على الشهادة الإعدادية.

كما يشترط ألا يقل سن المتقدم عن 15 عاما، ولا يزيد عن 18 عاما، وألا تكون الطالبة متزوجة ولا يتم الزواج أثناء فترة الدراسة، واجتياز الاختبار الشخصي والطبي والنفسي واختبار الإملاء للغة العربية.

وقال مسؤول الصحة، إن الأوراق المطلوبة للتقديم في مدارس التمريض لعام 2021، هي شهادة الميلاد الأصلية، بجانب 3 صور شخصية، وأصل شهادة النجاح في الشهادة الإعدادية، وصوره منها.

كما يقدم الطالب شهادة لحسن السير والسلوك، من المدرسة المتخرج منها، و8 صور شخصية ذات خلفية بيضاء، وطابع دمغة بجنية، و2 طوابع مهن طبية، ويقدم ظرف لونه أصفر، حجم كبير، والحافظة البلاستيكية، و5 أظرف من الحجم الصغير كما يحضر الطالب دوسيه كرتوني.

واعتمد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الاثنين الماضي، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020 /2021، حيث بلغت نسبة النجاح بالمدارس الرسمية والمنازل 77.5%.