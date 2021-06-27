السعودية تعتزم تطعيم الأطفال بلقاح فايزر قريبا

كشفت وزارة الصحة السعودية، مساء اليوم الأحد، عن تنفيذ مرحلة جديدة من حملة التطعيم بلقاح كورونا.

وأوضحت الوزارة أنه سيجرى البدء في إعطاء لقاح «فايزر» للفئة العمرية من 12 إلى 18 عامًا، بعد موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء واستكمال جميع الدراسات العلمية، مؤكدة فاعلية اللقاح ونتائجه لهذه الفئة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية.

وأشارت وزارة الصحة السعودية إلى أن هذه الخطوة، تأتي استمرارا لجهود المملكة بالتوسع في إعطاء اللقاح، بعد تطعيم 70 % من السكان البالغين في أراضيها».

يذكر أن المملكة العربية السعودية، بدأت مؤخرًا إعطاء الجرعة الثانية من لقاح كورونا، لمن هم فوق 50 سنة، مشيرة إلى النزول في العمر بشكل مستمر لإعطاء الجرعة الثانية، وفقًا للتقدم في تغطية المجتمع وحسب فئات الأولوية وتوفر توريد اللقاحات.

وتابعت: بأنه في الإمكان حجز الموعد لأخذ اللقاح من خلال تطبيقي «صحتي» و«توكلنا»، منوهة إلى أن الحملة الوطنية الخاصة بلقاح كورونا تسير وفق ما هو مخطط له، إذ جرى حتى الآن إعطاء أكثر من 17 مليون جرعة من لقاح كورونا للسعوديين والمقيمين.

وفي السياق ذاته، أعلنت السلطات السعودية، مساء اليوم، ضرورة الحصول على الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا، لمن صدرت لهم تصاريح أداء مناسك الحج لموسم 1442، وزيارة أقرب مركز للتطعيم، خلال يومين من إصدار التصريح دون الحاجة للحصول على موعد، وفقا لقناة «سكاي نيوز عربية».

وقصرت السلطات السعودية أعداد الحج للموسم الجاري على 60 ألف، للفئة العمرية بين 18و60 عاما، مع الالتزام بضوابط التحصين في المملكة، والضوابط والآليات المتبعة في المملكة لفئات التحصين «محصن أو متعاف من الإصابة».

وأوضح وزارة الحج والعمرة السعودية، أن قرارها يأتي بالتزامن مع استمرار تطورات جائحة فيروس كورونا، حول العالم وانتشار سلالات جديدة من الفيروس.