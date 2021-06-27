عاجل.. «التحالف العربي» يدمر صاروخا أطلقه الحوثيون تجاه جنوب السعودية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية «التحالف العربي»، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون تجاه مدينة «خميس مشيط» الواقعة في منطقة «عسير» جنوب غربي المملكة العربية السعودية.

وأشار «التحالف العربي»، إلى صد وتدمير محاولات الحوثيين العدائية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين، وفقا لما ذكرته قناة «الإخبارية» السعودية.

وأعلن «التحالف العربي»، اعتراض تدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه «خميس مشيط» الواقعة في جنوبي المملكة العربية السعودية.

وشدد «التحالف»، أن الحوثيين المدعومين من إيران، يتعمدون استهداف المدنيين والأعيان المدنية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأكد «التحالف»، أن قواته تتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع أي تهديد.

وكان «التحالف العربي»، أعلن أمس السبت، أن دفاعاته اعترضت ودمرت طائرتين بدون طيار مفخختين أطلقها الحوثيون باتجاه المنطقة الجنوبية من السعودية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.