السعودية: الحصول على جرعة لقاح كورونا الثانية شرطا لأداء الحج

أكدت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، ضرورة الحصول على الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» لمن صدرت لهم تصاريح أداء مناسك الحج، حسبما ذكرت قناة «سكاي نيوز عربية» في نبأ عاجل لها.

وبدأت وزارة الحج والعمرة في السعودية، أمس السبت، إرسال رسائل نصية للمسجلين عبر المسار الإلكتروني للحصول على تصريح حج، للفئة العمرية بين 41 - 50 عاماً والذين تتجاوز نسبتهم 20% من إجمالي 558270 مسجلا عبر الموقع الإلكتروني، فيما تستمر هذه العملية تباعاً لإكمال جميع الفئات العمرية وصولاً لمن هم دون 20 عاماً والذين لا تتجاوز نسبتهم 3%.

وحددت وزارة الحج والعمرة، الساعة 12 من منتصف ليل أول أمس الجمعة نهاية استكمال الإجراءات للمسجلين من الفئة العمرية 51 إلى 65 عاماً والذين تلقوا رسائل نصية مفادها سرعة إنهاء الإجراءات واختيار الباقة والاطلاع على الشروط والأحكام، ومن ثم سداد قيمة الباقة خلال 10 ساعات التي حددتها الوزارة لاستخراج تصريح الحج بعد استيفاء جميع الشروط.