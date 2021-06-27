التحقيقات: 10 آلاف جنيه تسببت في مقتل مدرب الأهلي على يد زميله

كشفت التحريات والتحقيقات التي جرت تحت إشراف اللواء محمد عبد التواب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، في حادث النادي الأهلي، المتعلق بواقعة مقتل المجني عليه حسام السنوسي، مدرب السباحة بالنادي الأهلي، على يد زميله «أمير.ع»، أن الخلاف بينهما كان بسبب 10 آلاف جنيه.

دراجة نارية

وأوضحت التحريات أن المتهم اشترى دراجة نارية من المجني عليه، وتبقى عليه مبلغ مالي قدره 10 آلاف جنيه، طالبه بسدادها عدة مرات دون استجابة.

عتاب وتشاجر

وكشفت التحريات التي أجراها المقدم محمد مجدي، رئيس مباحث ثان زايد، أن المتهم والضحية احتفلا بفوز الأهلي على الترجي، مساء أمس السبت، داخل مقر النادي الأهلي بالشيخ زايد، وبعدها خرجا قاصدين سكنهما، حيث يقيمان في شقة واحدة بالقرب من مقر النادي، وعاتب المجني عليه المتهم بسبب تأخره عن سداد مبلغ الـ 10 آلاف جنيه المتبقية، وهو ما قابله المتهم بالغضب فبادر بسب المجني عليه.

قتل

وتطور النقاش بينهما، حيث تبادلا السب والقذف والاشتباك بالأيدي، وتوجه المجني عليه إلى أحد الكافيهات واستل سكينا، وحاول تسديد طعنات للمتهم، وتمكن الأخير من السيطرة عليه، ثم سدد له طعنات قاتلة أودت بحياته، فيما تمكنت قوة من المباحث تحت إشراف العميد أحمد نجم، مفتش مباحث الشيخ زايد، من القبض على المتهم.

«عايشين مع بعض»

وأكدت التحريات أن الضحية والمتهم، يعملان منذ فترة في قطاع الناشئين، ويمتهنان تدريب السباحة داخل النادي الأهلي، وعملا سويا، كما استأجرا شقة بالقرب من النادي وكانا يعيشان فيها سويا.

تشريح الجثة

من جانبها أمرت النيابة العامة بالتحقيق مع المتهم والتحفظ على سلاح الجريمة، كما تحفظت على كاميرات المراقبة الموجودة في المكان الذي شهد الحادث، وأمرت بتشريح جثة المجني عليه بمعرفة مصلحة الطب الشرعي، لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، كما أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث النهائية حول الحادث.