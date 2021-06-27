«الوطن» تنشر صور المتهم والضحية في حادث النادي الأهلي بالشيخ زايد

تنشر «الوطن» صورة المجني عليه حسام السنوسي، مدرب السباحة بالنادي الأهلي، الذي لقى مصرعه على يد زميله المدرب بالنادي نفسه، بعدما احتفلا سويا بفوز فريقهما على الترجي، مساء أمس السبت، في الشيخ زايد، حيث تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك» من أعضاء النادي، صورا لهما.

وقُتل السنوسي على يد زميله مدرب السباحة بالنادي، بعد خلافات نشبت بينهما، بسبب رفض المتهم سداد مبلغ مالي تبقى عليه من ثمن دراجة نارية اشتراها منه المجني عليه، ونشبت بينهما مشادة انتهت بمقتل الأخير بعدة طعنات سددها له زميله.

مباراة الأهلي والترجي

التحريات والتحقيقات التي جرت فى الحادث، قالت إن المتهم والمجني عليه احتفلا بفوز فريقهما، بمقر النادي في الشيخ زايد، فى المباراة التي جمتعهما مع نادي الترجي التونسي، ثم خرجا فى الشارع، وبدأ «المجني عليه» فى مطالبة المتهم بباقي أموال بيع دراجة نارية.

مشاجرة

وأضافت التحريات التي باشرها العميد أحمد نجم، مفتش مباحث الشيخ زايد، أن الطرفين تبادلا السب والقذف ثم تشاجرا سويا، بسبب الخلاف المالي فيما بينهما، حتى دلف المجني عليه إلى أحد الكافيهات بالشيخ زايد، واستل سلاحا أبيض «سكينا» محاولا توجيه طعنة للمتهم، إلا أن الأخير تمكن من تخليصها من يده، ووجه له طعنات أودت بحياته في الحال، واتصل أحد المارة بالنجدة، حيث انتقلت إلى هناك رفقة قوة من المباحث، وتمكنت من القبض على المتهم وتحرير محضر بالواقعة.

النيابة العامة

وتلقت النيابة العامة محضر الشرطة، وانتقلت إلى مكان الحادث، وناظرت جثة المجني عليها، وأمرت بتشريحها بمعرفة قطاع الطب الشرعي، لبيان سبب وكيفية الوفاة، كما طلبت تحريات المباحث النهائية حول الواقعة، كما تحفّظت على كاميرات المراقبة فى المكان الذي شهد الحادث.

التحقيق مع المتهموحققت النيابة العامة مع المتهم، وأمرت بحبسه احتياطيا لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه، ولا تزال التحقيقات مستمرة.