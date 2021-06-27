بعد احتفالهما بالفوز على الترجي.. مدرب بالأهلي يطعن زميله حتى الموت

أمرت جهات التحقيق، بحبس مدرب سباحة بالنادي الأهلي، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه، لاتهامه بالتسبب في وفاة زميله المدرب، بعدما وجّه له طعنات قاتلة أودت بحياته، بسبب خلافات بينهما في الشيخ زايد، مساء أمس السبت، حيث تمكنت مباحث الجيزة، تحت إشراف اللواء محمد عبد التواب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض على المتهم، وإحالته للتحقيق.

مباراة الأهلي والترجي

التحريات والتحقيقات التي جرت فى الحادث، قالت إن المتهم والمجني عليه احتفلا بفوز فريقهما، بمقر النادي في الشيخ زايد، فى المباراة التي جمتعهما مع نادي الترجي التونسي، ثم خرجا فى الشارع، وبدأ «المجني عليه» فى مطالبة المتهم بباقي أموال بيع دراجة نارية.

مشاجرة

وأضافت التحريات التي باشرها العميد أحمد نجم، مفتش مباحث الشيخ زايد، أن الطرفين تبادلا السب والقذف ثم تشاجرا سويا، بسبب الخلاف المالي فيما بينهما، حتى دلف المجني عليه إلى أحد الكافيهات بالشيخ زايد، واستل سلاح أبيض «سكين» محاولا توجيه طعنة للمتهم، إلا أن الأخير تمكن من تخليصها من يده، ووجه له طعنات أودت بحياته في الحال، وأتصل أحد المارة بالنجدة، حيث انتقلت إلى هناك رفقة قوة من المباحث، وتمكنت من القبض على المتهم وتحرير محضر بالواقعة.

النيابة العامة

وتلقت النيابة العامة محضر الشرطة، وانتقلت إلى مكان الحادث، وناظرت جثة المجني عليها، وأمرت بتشريحها بمعرفة قطاع الطب الشرعي، لبيان سبب وكيفية الوفاة، كما طلبت تحريات المباحث النهائية حول الواقعة، كما تحفّظت على كاميرات المراقبة فى المكان الذي شهد الحادث.

التحقيق مع المتهم

وحققت النيابة العامة مع المتهم، وأمرت بحبسه احتياطيا لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه، ولا تزال التحقيقات مستمرة.