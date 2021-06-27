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محمود مسلم

الجيزة تضبط مصنعا مخالفا لتدوير زيوت الطعام المستخدمة بالمنيب

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الوطن
11:48 م | الأحد 27 يونيو 2021
الجيزة تضبط مصنعا مخالفا لتدوير زيوت الطعام المستخدمة بالمنيب

تمكن حي جنوب الجيزة من ضبط أصحاب قطعة أرض فضاء بشارع المجزر الآلى بالمنيب، يقومون فيها بإعادة تدوير زيوت الطعام المستخدمة لاستخدامها مرة أخرى، وتحفظت الحملة التى شنها الحي برئاسة تيسير عبد الفتاح، رئيس الحي، على المضبوطات وإيداعها مخازن الحي، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح رئيس الحي، أن الحملات الدورية تشنها محافظة الجيزة من خلال الأحياء والمراكز لضبط المخالفين والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وذلك وفقا لتوجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بضبط الأنشطة المخالفة والمتلاعبين بصحة المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

 

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