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محمود مسلم

وزير الآثار يشارك في الاجتماع الأسبوعي للجنة «خبراء الترويج السياحي»

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الوطن
11:49 م | الأحد 27 يونيو 2021
وزير السياحة والآثار

وزير السياحة والآثار

شارك مساء اليوم الأحد، الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، في الاجتماع الأسبوعي للجنة «خبراء الترويج السياحي»، وذلك لمتابعة ومناقشة عدد من الموضوعات المعروضة على اللجنة.

وتم خلال الاجتماع استعراض مستجدات الأعمال الخاصة بتصميم الموقع الإلكتروني لوزارة السياحة والآثار، بالإضافة إلى مناقشة مقترح إعداد كتالوج خاص بضوابط ومعايير رعاية الوزارة والهيئة للأحداث والفعاليات المختلفة داخل مصر.

كما تناول الاجتماع مناقشة إعداد فيلم جديد عن الإجراءات الاحترازية المطبقة في المطارات والفنادق والمتاحف والأماكن السياحية والأثرية المختلفة في مصر.

بالإضافة إلى بحث مقترح إعداد أفلام قصيرة مصورة تستعرض آراء وشهادات السائحين الموجودين بالمقاصد السياحية المختلفة عن تجربتهم السياحية الممتعة في مصر.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة خطة تنشيط السياحة الداخلية، وبحث الموقف التنفيذي الحالي للحملة الترويجية لمصر بالسوق العربي، التي تم إطلاقها على المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في الأسبوع الأول من شهر مايو الماضى والتي حققت نتائج إيجابية ملحوظة فى محركات البحث عن السفر إلى مصر.

إلى جانب بحث مقترح تنظيم فعالية سياحية كبرى في أحد المدن السياحية المصرية لتسليط الضوء علي المقومات السياحية المتنوعة للمقصد السياحي المصري، إلى جانب مقترح الترويج السياحي للمحافظات المصرية فى الأعياد القومية لها.

جدير بالذكر أن لجنة خبراء الترويج كان قد شكلها وزير السياحة والآثار برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وعضوية عدد من خبراء التسويق من داخل وخارج الوزارة والهيئة، وأساتذة الجامعات.

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