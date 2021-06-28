دينا لـ«الوطن»: أجريت جراحة تجميل واحدة في أنفي قبل 3 أعوام

حسمت الفنانة الاستعراضية دينا حالة الجدل المثارة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشأن خضوعها لجراحة تجميل بعد إطلالتها في حفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان أسوان الدولي للمرأة، قبل أيام.

وقالت دينا، لـ«الوطن»، إن هناك حالة من اللغط بشأن هذه المسألة المتداولة، موضحة أنها سبق وأجرت جراحة تجميلية في أنفها قبل 3 أعوام، ولم تجرِ أي جراحات أخرى سواء قبل هذه العملية أو بعدها، مضيفة أن انتشار شائعات خضوعها لجراحة تجميل تعود إلى إقلاعها عن التدخين منذ 6 أشهر، ومتابعتها مع طبيب تغذية لتنظيم وجباتها الغذائية بشكل يومي.

وأشارت دينا إلى أن شراهتها في التدخين كانت تنعكس سلباً على نضارة وجهها، إلا أن المسألة تغيرت كلياً مع إقلاعها عن هذه العادة، بحسب قولها، لافتة إلى أنها كانت تتناول وجبة غذائية واحدة في اليوم، وهي عادة خاطئة قامت بتداركها مع أحد أطباء التغذية، إذ باتت تتناول 3 وجبات غذائية في اليوم الواحد.

مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة

وفي سياق مختلف، أشادت دينا بأجواء الدورة الخامسة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، مؤكدة أنها كانت تتمني حضورها لباقي الفعاليات، إلا أن ارتباطها بعدد من المواعيد دفعها للعودة إلى القاهرة، مساء أمس الأول.

سقراط ونبيلة

وعلى جانب آخر، تنتظر دينا عرض فيلمها الجديد «سقراط ونبيلة» في مصر بعد انطلاق عرضه في دولة الإمارات، حيث تجسد فيه شخصية «شيف» في البرامج التليفزيونية، موضحة أنه دور جديد عليها ولم تقدمه في سابق أفلامها قط.

ويشارك في بطولة الفيلم أشرف عبدالباقي، أحمد فتحي، سامي مغاوري، محمد عبدالعظيم، وكوكبة من النجوم، من تأليف عبدالفتاح كمال وإخراج هشام الشافعي.