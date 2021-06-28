انطلاق قناة OSN Family في الأول من شهر يوليو المقبل

أعلنت ششبكة «OSN» عن بث محتوى قناة «OSN Family»، على تطبيق «OSN Streaming App»، وعلى كل أجهزة استقبال الشبكة، لعرض مواد ترفيه شاملة ومتكاملة، حيث تعرض لهم نخبة الأفلام السينمائية والمسلسلات المتميزة التي تتنوع ما بين الحديثة والكلاسيكية.

OSN Family على تطبيق OSN Streaming App

وأشارت القناة إلى أنها تزخر بباقة من أفضل الأفلام العائلية وأفلام الرسوم المتحركة الحائزة على الجوائز، وأحدث أفلام الأكشن والإثارة، بجانب عدد من المسلسلات الجديدة الأكثر تميزاً، إلى جانب القصص الدرامية المؤثرة وغيرها الكثير! ويأتي انطلاق قناة OSN Family بالتزامن مع عطلة الصيف للأطفال.

وقال نيك فوروارد، الرئيس التنفيذي للمحتوى الرقمي والتلفزيوني في OSN، في بيان «إن التركيز على تلبية متطلبات مشاهدينا ومواكبة ميولهم وأذواقهم هو نهج OSN، كما نلتزم دائماً بانتقاء وتقديم المحتوى الترفيهي الذي يتلاءم مع احتياجات الجمهور الترفيهية»، مضيفا «هناك طلب متزايد وملحوظ من قبل مشاهدينا على المحتوى المصمم للعائلة، ولهذا فإنه من دواعي سرورنا أن نقدّم لهم قناة جديدة تواكب ميولهم وتحاكي أذواقهم من خلال ما تعرضه من أفلام سينمائية ومسلسلات متميزة تحت مظلة OSN Family، ويتنوع محتوى القناة ما بين المغامرة والإثارة والكوميديا، مما يعني أنها تزخر بطيف واسع ومتنوع من المحتوى الذي يواكب الميول المفضلة لكل فرد من العائلة. ونحن فخورون بهذا الإنجاز الجديد الذي يأتي تأكيداً على تميّزنا وقدرتنا على الاستجابة لاحتياجات المشاهدين دائمة التغير».

وستعرض قناة OSN Family أسبوعياً، وتحديداً كل يوم سبت الساعة 19:00 بتوقيت السعودية، عالما من الترفيه اللامحدود من خلال مشاهدة العرض الأول لأحدث المسلسلات، بالإضافة إلى العرض اليومي لأحد الأفلام السينمائية المشوّقة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت السعودية، مما سيضفي على تجمعات العائلات أجواء مفعمة بالمرح خلال متابعة القصص المؤثرة، واستكشاف أماكن جديدة حول العالم، والتفاعل مع أفلام الأكشن التي تحبس الأنفاس وغيرها الكثير.