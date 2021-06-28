الوزير: أوقفنا 13 من مثيري الشغب بعد تحريض العمال.. و«زمن الواد بلية انتهى»

أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، أنه حرص على تفقد كافة ورش السكك الحديدية، خلال شهر رمضان الماضي، وحرص على تناول وجبة الإفطار مع العاملين، كما تحدث عن رغبة بعض العناصر في تعطيل حركة التطوير، حيث قال «الإثاري شخص يدعي الدفاع عن حقوق العمال، لكنه في الحقيقة يهدرها».

وأضاف «الوزير»، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه وجه بتخصيص ساعة راحة للعاملين في ورش السكك الحديدية، للراحة وأداء الصلاة، مؤكدًا أن العناصر الإثارية تضم بعض العاملين الحاصلين على توصيات طبية، ولا يقومون بأي دور، «العناصر الإثارية بتبيع حلاوة في الورش، وتحرض العاملين بمصطلحات، زي الوزير ضحك عليكم».

وتابع: «انتهى عصر الطبطبة مع العناصر الإثارية، وتم رصد 27 عنصرا إثاريا يحرضون العمال على عدم العمل»، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ قرار بوقف 13 عنصرا إثاريا عن العمل لمدة 3 أشهر مع خصم نصف راتبهم، بعد إبلاغ النائب العام.

وشدد الوزير على أنه في نهاية اليوم يجب أن يسلم القائد القطار إلى الصيانة، متابعًا: «مش الواد بلية اللي يسلمه، ولازم تحافظ على القطر زي بيتك، ما هو لو خرب هتقعد في البيت، أنت عارف حادثة إسكندرية حصلت ليه عشان السواق كان الواد بلية لو كان سواق محترف كان هيخاف على الشغل، انتهى عصر إننا نركب الواد بلية القطر أرجوكم ساعدوني وأنا هساعدكم».