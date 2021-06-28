عاجل.. دوي صافرات الإنذار في السفارة الأمريكية بالعراق

دخلت السفارة والقواعد الأمريكية في العراق دخلت حالة إنذار، وتأهب من احتمالية تعرضها لقصف مضاد من الفصائل المستهدفة، إثر القصف قرب الحدود «السورية العراقية»، فيما دوت صافرات الإنذار في السفارة الأمريكية وقواعدها العسكرية.

كانت قناة «العربية» الإخبارية، قالت فجر اليوم، إنه سُمع دوي انفجارات عنيفة داخل أراضي السورية قرب حدود العراق، وأشارت القناة الإخبارية، إلى استهداف منازل عناصر من «الحشد الشعبي» بالقرب من مدينة «القائم» الحدودية مع سوريا.

وأضافت القناة الإخبارية، أن القصف استهدف ميليشيات مسلحة عراقية وإيرانية داخل الأراضي السورية، فيما قالت واشنطن في وقت لاحق، إنها قصفت منشآت تستخدمها ميليشيات مدعومة من إيران في منطقة الحدود بين العراق وسوريا

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، أن قواتها الجوية قصفت منشآت تخزين سلاح لميليشيات موالية لإيران بموقعين في سوريا وآخر في العراق.

وأشار «البنتاجون»، في بيان، إلى أن القصف، جاء ردا على هجمات بطائرات مسيرة شنتها تلك الفصائل على أفراد ومنشآت أمريكية في العراق، موضحة أن القصف أظهر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن واضح في أنه سيتحرك لحماية الأمريكيين.