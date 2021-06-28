عاجل.. مقتل 5 من «الحشد الشعبي» العراقي في قصف عند الحدود مع سوريا

أعلن «الحشد الشعبي» العراقي، مقتل 5 من عناصره في قصف أمريكي عند الحدود «العراقية السورية».

وكانت قناة «العربية» الإخبارية، أشارت في وقت سابق، إلى مقتل 4 أشخاص في القصف الأمريكي لميليشيات على الحدود «السورية العراقية».

ودوت انفجارات قرب الحدود بين البلدين، نتيجة قصف من طائرات استهدفت تحركات لـ«الحشد الشعبي» العراقي قرب الحدود مع العراق وداخل الأراضي السورية.

وكان الولايات المتحدة، أعلنت أن قواتها الجوية قصفت منشآت تخزين سلاح لميليشيات موالية لإيران بموقعين في سوريا وآخر في العراق.

الدفاع الأمريكية: استهدفنا مرافق تشغيل وتخزين أسلحة في موقعين في سوريا وموقع ثالث في العراق

وأوضحت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، في بيان، أن الهجمات استهدفت مرافق تشغيل وتخزين أسلحة في موقعين في سوريا وموقع ثالث في العراق على الحدود بين العراق وسوريا.

وقالت الوزارة الأمريكية، إن الضربة العسكرية كانت ضروية ومدروسة، مشيرة في بيان، إلى أن القصف، جاء ردا على هجمات بطائرات مسيرة شنتها تلك الفصائل على أفراد ومنشآت أمريكية في العراق.

وتابعت الوزارة الأمريكية قائلة، إن القصف أظهر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن واضح في أنه سيتحرك لحماية الأمريكيين.

ونفت الدفاع الأمريكية، أن تكون هناك مخاوف من ردود أفعال بعد الضربة العسكرية على قواعد أمريكية.