الحشد الشعبي يتوعد بالرد على قصف أمريكا على مواقعه في العراق وسوريا

توعدت ميليشيات «الحشد الشعبي» العراقي المدعومة من إيران، في بيان لها، بالرد على القصف الأمريكي الذي طال مواقع للحشد في العراق وسوريا، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وكانت الولايات المتحدة، قصفت في وقت سابق، منشآت تخزين سلاح لميليشيات موالية لإيران في موقعين داخل سوريا وآخر في العراق.

ودوت انفجارات دوت، قرب الحدود «السورية-العراقية»، نتيجة القصف الأمريكي، استهدف تحركات «الحشد الشعبي» العراقي في المنطقة الحدودية وداخل الأراضي السورية.

وقُتل ما لا يقل عن 5 عناصر وأصيب آخرون من الميليشيات العراقية الموالية لايران، جراء استهداف طائرات امريكية لمقرات عسكرية وتحركات للميليشيات قرب الحدود «العراقية-السورية»، وداخل الأراضي السورية.

وجاء القصف الأمريكي، ردا على هجمات بطائرات من دون طيار شنتها تلك الفصائل على أفراد ومنشآت أمريكية في العراق.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، أمس الأحد، إن الجيش الأمريكي بتوجيه من الرئيس جو بايدن، شن غارات جوية دفاعية دقيقة على منشآت تستخدمها الميليشيات المدعومة من إيران في المنطقة الحدودية بين العراق وسوريا، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «شينخوا» الصينية.

وأضافت الوزارة الأمريكية، في بيان: «استهدفت الضربات الأمريكية منشآت عملياتية وتخزين أسلحة في موقعين في سوريا وموقع واحد في العراق وكلاهما يقعان بالقرب من الحدود بين البلدين».

«البنتاجون»: المنشأت المستهدفة كانت تستخدمها ميلشيات «حزب الله» العراقي وكتائب «سيد الشهداء»

وأشار «البنتاجون»، إلى أنه تم اختيار الأهداف لأن هذه المنشآت اُستخدمت من قبل ميليشيات مدعومة من إيران شاركت في شن هجمات بطائرات مسيرة على أفراد ومنشآت أمريكية في العراق، موضحا أن المنشأت المستهدفة كانت تستخدمها ميلشيات «حزب الله» العراقي وكتائب «سيد الشهداء».

وأضافت الوزارة الامريكية، أنه من منظور القانون الدولي، تصرفت الولايات المتحدة وفقًا لحقها في الدفاع عن النفس، موضحة: «لقد كانت الضربات ضرورية لمواجهة التهديد ومحدودة النطاق بشكل مناسب. وكمسألة تتعلق بالقانون، اتخذ الرئيس هذا الإجراء وفقًا لسلطة المادة 2 الخاصة به لحماية الأفراد الأمريكيين في العراق».

«البنتاجون»: بايدن وجه بمزيد من العمل العسكري لتعطيل وردع مثل هجمات الميليشيات

وأوضحت الوزراة الأمريكية، أنه بالنظر إلى سلسلة الهجمات المستمرة من قبل الجماعات المدعومة من إيران والتي تستهدف المصالح الأمريكية في العراق، فإن الرئيس الأمريكي جو بايدن، وجه بمزيد من العمل العسكري لتعطيل وردع مثل هذه الهجمات.

وتابعت الدفاع الأمريكية قائلة: «نحن في العراق بدعوة من حكومة العراق لغرض وحيد هو مساعدة قوات الأمن العراقية في جهودها لهزيمة داعش. ولقد اتخذت الولايات المتحدة إجراءً ضروريًا ومناسبًا ومدروسًا للحد من مخاطر التصعيد». وتابع كيربيي قائلا: «ولكن أيضًا لإرسال رسالة ردع واضحة لا لبس فيها»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

مسؤول أمريكي: منشأة واحدة على الأقل تستخدمها الميليشيات الإيرانية لإطلاق الطائرات المسيرة تم تدميرها

من جانبه، نفي مسؤول كبير في «البنتاجون»، في تصريحات خاصة لقناة «العربية»، أن تكون هناك مخاوف من ردود أفعال بعد الضربة العسكرية، وقال مسؤول دفاعي أمريكي مطلع على الضربات لشبكة «فوكس نيوز» الأمريكية، إن طائرات «إف 15» و«إف 16» التابعة للقوات الجوية الأمريكية نفذت عمليات القصف وعادت لقواعدها.

وأضاف المسؤول الأمريكي، أن منشأة واحدة على الأقل تستخدمها الميليشيات الإيرانية لإطلاق الطائرات المسيرة تم تدميرها، موضحا انه لا يتوقع سقوط الكثير من الضحايا من القوات المدعومة من إيران بسبب توقيت الضربة.

وأشار المسؤول الأمريكي، إلى أن جميع الطائرات الأمريكية عادت إلى قواعده دون مشاكل.