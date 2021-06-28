وزير النقل: تشغيل القطار السريع في 2023.. وتوسعة الدائري نهاية العام

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن تشغيل القطار السريع السخنة مطروح تبدأ في يوليو 2023، وسيكون هناك قطار سريع للصعيد بسرعة 230 كيلومترا في الساعة وقطار إقليمي بسرعة 160 كيلومترا في الساعة.

وأضاف «الوزير»، خلال تصريحات تلفزيونية أن نسبة الإشغال في قطارات الصعيد تتجاوز 120% وتصل إلى 200% في الأعياد، مشيرا إلى أن القطار الكهربائي أسرع وأكثر حمولة وأقل تلوثا للبيئة.

وتابع: «درسنا الأماكن التي تحتاج إلى القطار الكهربائي السريع، حيث يخدم القطار السريع من السخنة إلى العلمين تجمعات سكنية في السخنة والسويس، وبدأت دراسات القطار السريع من السخنة لـلعلمين بدأت منذ عام 2015، لافتا إلى أن شركات مصري تعمل في القطار الكهربائي السريع».

وأشار إلى أنه لن يتم السماح بمرور الميكروباص علي الطريق الدائري عند وجود الاتوبيس الذكي وسيتم إزالة 2000 منزل لتوسعة الطريق الدائري.

وكشف أن الانتهاء من تحويل الدائري إلى 7 حارات في 30 يونيو المقبل، مشيرا إلى أن توسعة الدائري عند كوبري المنيب إلى 8 حارات تنتهي 30 أغسطس المقبل.

وأوضح كامل الوزير، أن الانتهاء من تطوير الطريق الدائري نهاية العام الجاري وسيتم تدشين منظومة النقل الذكي لأول مرة في مصر على الطريق الدائري.