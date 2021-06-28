عاجل.. إصابات كورونا في الهند تتجاوز 46 ألف حالة خلال 24 ساعة

سجلت السلطات الصحية الهندية، اليوم، 46148 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد -19» و979 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية وفقا لما ذكره موقع «هندوستان تايمز» الهندي.

ارتفاع إجمالي إصابات الفيروس في البلاد إلى 30279331 حالة

وقالت وزارة الصحة الهندية، إن إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد، بلغ 30279331 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات بـ«كورونا»، إلى 396730 حالة.

وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، شجع أمس الأحد، مواطني بلاده على التغلب على التردد بشأن الحصول على «لقاح كورونا» وحثهم على عدم تصديق الشائعات المتعلقة باللقاح.

وقال مودي، في خطاب إذاعي شهري: «أحثكم على الثقة بالعلم. ثقوا بعلمائنا. لقد تلقى الكثيرون من الناس اللقاح. لقد أخذت الجرعتين. وأمي التي تبلغ من العمر مائة عام تقريبا أخذت الجرعتين أيضا. من فضلكم لا تصدقوا أي شائعات تتعلق باللقاحات، دعونا لا نصدق أبدا تلك الشائعات».

وكان برنامج التطعيم في الهند بدأ في 16 يناير الماضي باستخدام لقاحين مصنوعين في الهند هما «كوفيشيلد» و«كوفاكسين»، فيما انضم لقاح «سبوتنيك 5» الروسييبة إلى عملية التطعيم في وقت لاحق.

وأشارت وزارة الصحة الهندية، إلى إعطاء أكثر من 321 مليون جرعة من «لقاح كورونا»، فيما قالت تقارير إعلامية، إن 5.6% فقط من السكان البالغين في الهند تلقوا الجرعتين المطلوبتين.