الهند تسجل أكثر من 51 ألف إصابة و1329 وفاة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الهند 51 ألفا و667 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض «كوفيد-19»، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 30 مليونا و134 ألفا و445 شخصا، وذكرت وزارة الصحة الهندية، وفق ما أوردته صحيفة «تايمز أوف إنديا»، الهندية اليوم الجمعة، أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 1329 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 393 ألفا و310 أشخاص.

وأفادت الصحة الهندية بأن 64 ألفا و527 حالة تماثلت للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 29 مليونا و128 ألفا و267 حالة، ووفقا لأحدث البيانات، تراجع عدد الحالات النشطة حاليا في الهند إلى 612 ألفا و868 حالة.