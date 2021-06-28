قوات الاحتلال تعتقل شابين فلسطينيين خلال اقتحامها «حي سطح مرحبا»

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، والمستوطنون، انتهاكاتهم بحق الفلسطينيين من اعتقالات يومية وإطلاق النار بحق المدنيين العزل، في الأراضي المحتلة، وفجر اليوم اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابين فلسطينيين خلال اقتحامها «حي سطح مرحبا» في مدينة البيرة ومخيم الجلزون شمال رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، إن المعتقلين هما فراس خميس هريدي من مخيم الجلزون، وسفيان مقدادي من مدينة البيرة، وتم اقتيادهما إلى جهة مجهولة.

وكان مستوطنون متطرفون، أطلقوا مساء أمس الأحد، النار بصورة مباشرة على فلسطيني يدعى «يوسف فياض دوابشه»، كان يستقل سيارته بالقرب من «مستوطنة شيلوا» جنوب نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية، غسان دغلس، إن دوابشه «40 عاما»، من سكان قرية دوما جنوب نابلس تعرض لعملية إطلاق نار مباشرة من قبل عدد من المستوطنين عندما كان يستقل مركبته عائدا إلى منزله من خربة التراجم المحاذية للقرية.

وأضاف «دغلس»: «المستوطنون اقتربوا من المركبة وعندما تأكدوا أنه فلسطيني قاموا بإطلاق النار عليه من مسدس بصورة مباشرة مما أدى إلى تحطيم الزجاج وقام بالفرار من المكان دون وقوع إصابات».

وبحث الرئيس الأمريكي جو بايدن مع نظيره الإسرائيلي رؤوفين ريفلين في «البيت الأبيض»، مساعي الولايات المتحدة للعودة إلى الاتفاق النووي الإيراني وتشكيل الحكومة الجديدة في إسرائيل.

وكان مصدر مطلع لوكالة «رويترز» للأنباء، قال في وقت سابق، إنه من المتوقع أن يبلغ بايدن، ريفلين بأن الولايات المتحدة وإسرائيل تشتركان في نفس الهدف وهو عدم السماح لإيران بإنتاج سلاح نووي، وسيؤكد بايدن، على دعم الولايات المتحدة لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

3 اتحادات طلابية في «جامعة كالفورنيا» وكليتي مجتمع مدني تطالب بمقاطعة إسرائيل

من جانبها، طالبت 3 اتحادات طلابية في «جامعة كالفورنيا» وكليتي مجتمع مدني، بمقاطعة إسرائيل باعتبارها دولة فصل عنصري.

وأصدرت الاتحادات الطلابية في كليتين مجتمعيتين وجامعة في منطقة الخليج الجنوبي لولاية كاليفورنيا، اليوم، قرارات تدين بشدة تصرفات إسرائيل خلال الحرب الأخيرة وممارساتها بحق الشعب الفلسطيني.

وأقرت كليتا «فوتهيل» وجامعة «سانتا كلارا»، قرارا مماثلا حمل عنوان: «التضامن مع الفلسطينيين»، بينما تبنت «كلية اديانزا» قرارا يعترف بالأرواح الفلسطينية التي فقدت خلال الهجمات ضد الإنسانية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وعبرت القرارات عن إدانة الهجمات المستمرة ضد المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أن هذه الهجمات تنبع من عنف نظام الاستعمار الاستيطاني.

وطالبت الاتحادات، إدارات الجامعة والكليتين، برفض الضغوط لإسكات الأصوات المؤيدة للحقوق الفلسطينية، والدعوة إلى سحب الاستثمارات من جميع الشركات التي تستفيد من نظام الفصل العنصري الإسرائيلي وتدعمه.