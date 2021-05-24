متمسكون بدولة فلسطينية مستقلة.. أبرز تصريحات وزير الخارجية من رام الله

أجرى السفير سامح شكري، وزير الخارجية، مؤتمرا صحفيا من الأراضي الفلسطينية رام الله، اليوم، أعرب خلالها عن بالغ الشكر والامتنان للرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، من رام الله، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وتستعرض «الوطن» أبرز تصريحات وزير الخارجية، خلال المؤتمر الصحفي.

- أعرب عن بالغ الشكر والامتنان لفخامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، من رام الله، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

- نقل بالفعل رسالة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمحمود عباس أبو مازن، وهي رسالة تضامن كاملة مع الشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية.

- هناك تنسيق وثيق بين جمهورية مصر العربية والسلطة الفلسطينية، وقيادتها، وعلى رأسها محمود عباس أبو مازن

- نسعى لتحقيق الغاية التي تكمن في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وهذا هو الهدف المشترك لكل الدول العربية الشقيقة

- الفترة الماضية شهدت تصعيدا غير مبررا من جانب إسرائيل، واعتداءات على ساحات المسجد الأقصى والمقدسات في القدس، وأيضًا في حي الشيخ جراح.

- الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح كان ذلك بهدف استمرار العمل على تغيير الهوية الفلسطينية للقدس

- هذا الأمر أدى لتصعيد العمليات العسكرية، ومعاناة تكبد بها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة

- مصر عملت بكل جهد لاحتواء هذا الأمر، ومراعاة للشعب الفلسطيني وإعفاءه من ويلات الأعمال العسكرية

- شدد على ضرورة وجود أفق سياسي ملائم للتوصل إلى إقامة الدولة الفلسطينية.

- شهدنا دوائر من العنف والتصعيد واستمرارا للاحتلال الإسرائيلي في فلسطين دون وجود آفاق سياسية تُبشر للاستقرار والأمن، ليس فقط لفلسطين لكن للمنطقة بأكملها

- مصر تعمل وتبذل جهودًا من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة وتحرص على دعم الشعب الفلسطيني سواء كان في الضفة الغربية أو في قطاع غزة

- نعمل على إزالة ما تعرض له الشعب الفلسطيني من خلال المساعدات التي سوف يتم تقديمها الآن، مثل مساعدات إنسانية من خلال معبر رفح

- عملية إعادة إعمار غزة التي سوف تتم أيضًا بتنسيق كامل مع السلطة الوطنية الفلسطينية

- مصر تأمل أن يكون هناك تحرك دولي واهتمام دولي للتطورات الأخيرة التي حدثت في قطاع غزة بين الفلسطينيين والإسرائليين.

- يأمل أن التحركات تنبء عن وجود اهتمام دولي، يجب أن يُترجم لمسار عملية سياسية، والتوصل إلى حل دائم وعادل وشامل للقضية الفلسطينية.

- مصر تسعى أن يكون الحل الدائم والعادل للقضية الفلسطينية، تضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولة مستقلة

- هناك علاقة خاصة تربط بين القيادتين المصرية والفلسطينية، ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس محمود عباس أبو مازن.

- هناك تعاون بين المؤسسات والأجهزة المصرية، مع الأشقاء في السلطة الوطنية الفلسطينية، من أجل الاستقرار والسلام، وسوف نستمر في هذا العمل بكثافة وإخلاص، حتى نصل إلى الهدف الذي نبتغيه