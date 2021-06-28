نافس 600 اختراع.. فريق مصري يحصد ميدالية ذهبية بـمعرض جنيف

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن معرض جنيف من أهم المعارض التي تعرض الابتكارات حول العالم، وأن الوفد المصري المشارك في المعرض حصد ميدالية ذهبية، بجانب العديد من الميداليات الفضية والبرونزية.

وأضاف الوزير، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية MBC مصر، أن الطلاب المشاركين داخلوا في منافسة بين 600 اختراع، من 20 دولة.

ولفت «عبد الغفار» إلى أن الفريق المصري الحاصل على الميدالية الذهبية من جامعتي أسيوط وبدر، ابتكر أنسولين يؤخذ عن طريق الفم، وليس الحقن.

وأشار إلى أن لجنة التحكيم أشادت بهذا الابتكار، الذي يمس عددًا كبيرًا من الأشخاص؛ لما له من فاعلية كبيرة عن غيره الذي يؤخذ عن طريق الحقن.