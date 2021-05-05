موافي: 4 أسباب تؤدي إلى تورم القدمين.. ويكشف سر أنواع الأنسولين

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن عقوبة التدخين مؤجلة حيث تصاب الشخص بالتمدد الهوائي مما يؤذي الجهة اليمنى إلى القلب، لافتا إلى أن تورم القدمين سببه 4 أشياء ومن بينها نقص التغذية يأتي نتيجة قلة البروتين، مؤكدا أن هذا السبب يؤدي إلى تورم القدمين أحيانا.

وأضاف «موافي» خلال تقديمه برنامج «ربي زدني علما» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن عدم تكوين الدم لزلال أو الكبد أو البول يؤدي أيضا إلى تورم القدمين، لافتا إلى أن الشخص النباتي يعاني من عدم تكون الزلال وهذا قد يؤدي إلى تورم القدمين أيضا، مؤكدا أن تناول اللحوم بكميات قليلة يحمي الإنسان من تورم القدمين.

وتطرق أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني في حديثه إلى مرض السكر، مشيرا إلى أنواع الأنسولين متعددة وهذه الأنواع تعتمد على مفعول الأنسولين في الجسم، مؤكدا أنه لا يوجد دواء يظل في الجسم ولا يخرج، لافتا إلى أن مفعول الدواء ينتهي بعد عدد ساعات معينة تشمل أحيانا 6 ساعات ومرات تشمل 8 ساعات، موضحا أن هناك أنسولين يعمل لمدة 24 ساعة وهذا سيؤدي إلى العمل أثناء نوم الشخص.

ولفت إلى أن هناك نسبة أنسولين تعمل لمدة 12 ساعة وأنسولين آخر يعمل لمدة 8 ساعات وآخر يعمل لمدة 4 ساعات، لافتا إلى أن هناك أعضاء كثيرة تشترك في إخراج الدواء على رأسهم الكلى والكبد، مشددا على وجود شيء يسمى تنظيم الجرعة لمصابي الفشل الكلوي أو مرضى تليف الكبد حتى لا يظل الدواء في جسمهم فترة أطول مما يؤدي إلى ضرر بالنسبة لهم.