بينها مملكة عربية.. روسيا تستأنف حركة الطيران مع 8 دول

تستأنف روسيا، اعتبارا من اليوم الإثنين، حركة الطيران الدولي المعلق سابقا، بسبب جائحة فيروس كورونا مع 8 دول، بينها الأردن.

وذكرت قناة «روسيا اليوم»، أن السلطات الروسية سمحت باستئناف الرحلات الجوية بدءا من 28 يونيو مع كل من بلجيكا وبلغاريا والأردن وإيرلندا وإيطاليا وقبرص ومقدونيا الشمالية والولايات المتحدة، بعد تحسن الأوضاع الوبائية في هذه الدول، وتشمل حركة الطيران مع الأردن المسارين بين موسكو وعمان وموسكو والعقبة مع تنفيذ رحلتين أسبوعيا في كل اتجاه.

وبلغ عدد الدول التي استأنفت معها روسيا حركة الطيران المعلق منذ مارس 2020 بسبب جائحة فيروس، كورونا 50 دولة.