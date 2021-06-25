وظائف الكهرباء 2021.. تدريبات للمعينين الجدد في روسيا

كشفت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، أنَّه سيتمّ تدريب بعض التخصصات الفنية، التي سيتمّ اختيارها للتعيين بالهيئة بعد النجاح في جميع الاختبارات المقررة للمتقدمين وفقا للاعلان رقم 1 لوظائف الكهرباء لسنة 2021 في روسيا لتأهيلهم للعمل في مشروع قومي في مصر.

استمرار سحب كراسات الشروط للمتقدمين لوظائف وزارة الكهرباء 2021

وتواصل هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، السماح للمتقدمين لوظائف وزارة الكهرباء 2021 للتعيين بالهيئة وفقا للاعلان رقم 1 و2 بسحب وبيع كراسات الشروط حتي يوم 2 من شهر يوليو المقبل بمقر الهيئة في: 4 طريق النصر- ميدان رابعة العدوية - مدينة نصر بمحافظة القاهرة، على أن يبدأ تقديم الملفات بعد استيفائها بدء من 4 يوليو المقبل ولمدة شهر عدا أيام الجمع وإجازة عيد الأضحى المبارك وأنَّه لن يتمّ قبول سحب أو تقديم الملفات التي ترد قبل أو بعد المدد المعلنة.

التخصصات المطلوبة لوظائف الكهرباء 2021

وأعلنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في الإعلان رقم 1 و2 لسنة 2021 ان اعداد الوظائف المطلوبه للتعيين الخاص بالهيئه يصل الي 341 وظيفه منهم 300 وظيفه للدرجة الاولي فأقل و3 روؤساء قطاعات و3 مديري عموم و35 وظيفه بالمكافأة الشاملة

8 شروط مطلوبة للمتقدمين لوظائف وزارة الكهرباء 2021

وحددت هيئة المحطات النوويه لتوليد الكهرباء 8 شروط يجب أن تتوافر في المتقدين لوظائف الكهرباء 2021 للتعيين بالهيئة وفقًا للإعلان رقم 1 و2 لسنة 2021 وهي كالتالي:

- وظائف الدرجة الأولى لا يزيد السن على 45 عامًا.

- وظائف الدرجة الثانية 40 عامًا.

- الدرجة الثالثة والرابعة والخامسة لا يزيد السن على 35 عامًا.

- التقدير جيد.

- إجادة الحاسب الآلي.

- إجادة اللغة الإنجليزية.

- استيفاء جميع المتعاقدين للوظائف الشروط الواردة بلائحة نظام العاملين بالهيئة واجتياز الاختبارات المقررة في هذا الشأن.