حنين حسام والدولارات.. تفاصيل العلاقة بين فتاة «التيك توك» و«لايكي»

تظهر حنين حسام بعد قليل، فى قفص الاتهام، أمام محكمة جنايات القاهرة، بمحكمة العباسية، ومن المقرر أن تحضر من سجن النساء وسط حراسة أمنية مشددة، لتمثل امام محكمة الجنايات، لنظر أولى جلسات إعادة محاكمتها فى قضية الإتجار فى البشر، والصادر بشأنها حكم بالسجن لمدة 10 سنوات، كما قضت المحكمة بسجن مودة الأدهم 6 سنوات على خلفية نفس التهمة.

حنين حسام ترد تعترف بربح دولارات من تطبيق لايكي

وذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية، أن المتهمة حنين حسام، خضعت للتحقيق، واعترفت بانها تحصل على دولارات من تطبيق «لايكي»، وجاء ذلك خلال ردها على سؤال محقق النيابة حول أنها متهمة بالإعلان عن طريق حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والدعوة للفت الأنظار إلى الدعارة.

وقالت فتاة الـ«تيك توك» عن تفاصيل شركة وتطبيق لايكي: «أنا بشتغل معاها بقالي سنتين»، مضيفةً أثناء التحقيق معها أن هناك بينهما عقد إلكتروني مضمونه أن «الشركة تطلب مني إني أنا أعمل عشرين فيديو في الشهر وأشيرهم على تطبيق لايكي والفيديوهات بتبقى عبارة عن إن أنا بغني على الأغنية عادي وبرفق الهاشتاج الخاص بلايكي مقابل إني باخد 400 دولار».

أسباب تحويل شركة وتطبيق لايكي مبالغ مالية للفتاة

وعن أسباب تحويل شركة وتطبيق «لايكي» مبالغ مالية لها، قالت «حنين»: «عشان أنا بعمل لهم فيديوهات خاصة باسم شركتهم.. ومجرد إني بس بغني ورا الأغنية بنظام التيك توك.. بيتم تحويل الفلوس ليا.. وبشتري بيهم هدوم وتليفونات واتبرعت بجزء منها لمستشفى 57357».

الحكم عليها السجن لمدة 10 سنوات

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت يوم الأحد الماضي، بمعاقبة حنين حسام بالسجن لمدة 10 سنوات على خلفية اتهامها بالإتجار فى البشر، كما قضت أيضا بمعاقبة مودة الأدهم بالسجن لمدة 6 سنوات على خلفية نفس التهمة.