اليوم إعادة محاكمة حنين حسام لاتهامها في «الاتجار بالبشر»

بعد مرور 8 أيام على الحكم بالسجن لمدة 10 سنوات على حنين حسام فتاة التيك توك، على خلفية اتهامها بالاتجار فى البشر، وشملت العقوبة السجن 6 سنوات لـ مودة الأدهم على خلفية التهمة نفسها.. وفي إعادة محاكمة حنين حسام اليوم تظهر المتهمة في القفص.

حنين حسام فى قفص الاتهام

وحددت المحكمة جلسة اليوم 28 يونيو لنظر أولى جلسات محاكمة حنين حسام بشأن الحكم الغيابى الصادر ضدها يوم الاحد قبل الماضي، وجاءت العقوبة 10 سنوات على خلفية اتهام النيابة العامة لها بالاتجار في البشر لاستغلال الفتيات صغار السن وتحريضهم على الفسق مقابل حصولهم على مبالغ مالية كبيرة.

حنين حسام فى قبضت الامن

وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة بالتنسيق مع مباحث تنفيذ الاحكام بمديرية أمن القليوبية، قد تمكنت من ضبط حنين حسام عقب هروبها اثر صدور الحكم عليها بالسجن لمدة 10 سنوات، وجرى ضبطها في إحدى الشقق السكنية بمدينة بنها، وتم اقتيادها الى النيابة العامة لاتخاذ إجراءات إعادة محاكمتها في القضية، بعد أن تبين أن الحكم غيابيا، وحددت لها النيابة والمحكمة جلسة اليوم لنظر إعادة محاكمتها فى تهمة الاتجار في البشر.

حنين حسام بصحبة مودة الأدهم في سجن النساء

وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه حنين حسام لإعادة محاكمتها، تم اقتيادها وسط حراسة أمنية مشددة إلى سجن النساء بالقناطر الخيرية وإيدعها بصحبة مودة الأدهم المتهمة هي الأخرى في نفس القضية وصادر ضدها حكما بالسجن لمدة 6 سنوات، ولكن حكم مودة الأدهم كان حضوريا، أما حكم حنين حسام، صدر غيابيا.

السجن 10 سنوات لحنين حسام

وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى محكمة التجمع الخامس، قد قضت يوم الأحد الماضي، بالسجن 10 سنوات على حنين حسام فتاة التيك توك، وكان منطوق الحكم غيابيا، على خلفية اتهامها بالاتجار في البشر.