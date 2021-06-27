تعرف على التطبيقات المتسببة في حبس حنين حسام 10 سنوات

كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية والقضاية، عن التطبيقات التي تسببت في محاكمة حنين حسام، وصدور قرار بالسجن لمدة 10 سنوات، حيث تبين من خلال التحري أن حنين حسام استخدمت تطبيق لايكي لتسهيل استقطاب الفتيات، وكانت ترقص فيه بطريقة مثيرة ودعت الفتيات للامتثال لها.

وشرحت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية في القضية رقم 4917 لسنة 2020 جنايات الساحل، والمقيدة برقم 2016 لسنة 2020 كلي شمال القاهرة، والتي تضم عدد من المتهمين، من بينها حنين حسام ومودة الأدهم، وأن حنين استخدمت عدد من التطبيقات لاستقطاب الفتيات من خلال تطبيق لايكي وتطبيق انستجرام ويوتيوب.

التطبيقات التي تسببت في محاكمة حنين حسام

وذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية أن التطبيق الذي تسبب في صدور قرار بالقبض على حنين حسام، ومحاكمتها وصدور قرار بسجنها لمدة 10 سنوات، هو تطبيق لايكي، بعد أن أظهرت التحريات والفحص من خلال جهات التحقيق، مباحث الآداب والنيابة العامة، أن حنين حسام صورت مقاطع فيديو رقص بطريقة مثيرة، مرتدية ملابس، تظهر منها أجزاء من عورتها وتدعو الفتيات صغار السن للامتثال والاشتراك في التطبيق لتحقيق مكاسب مادية.

حبس حنين حسام ومودة الأدهم في قضية الاتجار بالبشر

صباح يوم الأحد الماضي.. قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة كل من حنين حسام بالسجن لمدة 10 سنوات، ومودة الأدهم لمدة 6 سنوات، على خلفية اتهامهما بالاتجار في البشر، وشهدت جلسة النطق بالحكم انهيار للمتهمة مودة الأدهم عقب سماع القرار، وتم ضبط حنين حسام لتنفيذ الحكم الصادر بشأنها بمعاقبتها لمدة 10 سنوات، بعد أن تبين غيابها عن الجلسة وهروبها، وألقت القوات القبض عليها في محافظة القليوبية.