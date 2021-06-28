رئيس الوزراء يتابع الخطوات التنفيذية لإنشاء مقر جامعة سنجور الجديد

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا؛ لمتابعة الخطوات التنفيذية؛ للبدء في إنشاء المقر الجديد لجامعة سنجور بمدينة برج العرب الجديدة في محافظة الإسكندرية.

وجاء ذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور هاني هلال، رئيس مجلس إدارة الجامعة، ومسؤولي وزارة المالية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع الذي عقد أمس، أن الدولة توجه دعما كبيرا للجهود كافة، التي تستهدف التوسع في إنشاء الجامعات الجديدة، وهو ما أدى خلال السنوات الماضية وحتى الآن إلى زيادة عدد الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، وأفرع الجامعات الأجنبية في مصر، إضافة إلى استحداث تخصصات علمية جديدة بروافد التعليم الجامعي كافة بالدولة.

وقال «مدبولي»: «تحظى جامعة سنجور بالإسكندرية بدعم كبير أيضا من الدولة المصرية؛ لمساندتها في أداء رسالتها العلمية المنوطة بها، ويتمثل أحد أوجه هذا الدعم في السعي لتوفير الإمكانات والمتطلبات اللازمة لإنشاء مقرها الجديد»، لافتا إلى دورها المهم في تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية، وتقوية الصلات بين الدول الفرانكفونية، إضافة إلى دورها الأساسيّ في إعداد كوادر بشرية متميزة تسهم في تنمية القارة الأفريقية مستقبلا.

من جانبه، صرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على البدء في اتخاذ الخطوات التنفيذية لإنشاء المقر الجديد لجامعة سنجور في مدينة برج العرب الجديدة، بجوار الجامعة المصرية اليابانية، وتكليف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذ المشروع.

وأضاف المتحدث الرسميّ، أن الاجتماع أشار إلى الحصول على الاشتراطات البنائية في منطقة الجامعات بمدينة برج العرب الجديدة، وكذلك خريطة بالموقع المقترح لمقر الجامعة، كما قدم استشاري المشروع اقتراحا مبدئيا للمخطط العام للجامعة، وحساب المساحة المطلوبة في ضوء اشتراطات جهاز المدينة، والاحتياجات الحالية والمستقبلية للجامعة، لافتا إلى أنه من المقرر أن يوقع خلال الفترة المقبلة بروتوكول تعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلميّ، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة؛ للبدء في تنفيذ المشروع.

كما عرض خلال الاجتماع المخطط العام لمشروع المقر الجديد لجامعة سنجور، ويتكون من عدة مبان، وتشمل المبنى الأكاديمي والتوسعات المستقبلية له، ومبان لإسكان الطلاب وهيئة التدريس، إضافة إلى أخرى للأنشطة الرياضية، والمكتبة، فضلا عن المبنى المخصص لإدارة الجامعة.

تجدر الإشارة إلى أن جامعة سنجور، دولية باللغة الفرنسية، أسست لخدمة قضايا التنمية الأفريقية، وتؤدي دورا مهما ومحوريا في تدريب الكوادر الأفريقية المنوط بها النهوض بالقارة، وتستضيف مصر مقر الجامعة منذ أكثر من 30 عاما.