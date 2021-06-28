تداول 11500 طن بضائع و340 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر اليوم الاثنين، أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 6 سفن وتم تداول 11500 طن بضائع و340 شاحنة، حيث شملت حركة الواردات 5300 طن بضائع و28 شاحنة، فيما شملت حركة الصادرات 6200 طن بضائع و312 شاحنة بضائع.

كما يشهد ميناء سفاجا اليوم مغادرة السفينتين محبة وبوسيدون اكسبريس بينما غادرت الميناء بالأمس السفينتين الحرية ودليلة فيما استقبل ميناء نويبع السفينتين بريدج وسينا وغادرت السفينتين عمان وبريدج كما يستقبل ميناء بورتوفيق

وفي سياق آخر بدأت مديرية الطب البيطري بالبحر الأحمر أعمال الحملة القومية للتحصينات ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع في مدينة الغردقة والقصير والشلاتين وابورماد برئاسة الدكتور فتحي سلمي مدير عام الطب البيطري و تستمر لمدة شهر تحت رعاية اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر و السيد القصير وزير الزراعة.

َوأعلن دكتور فتحي سلمي مدير عام الطب البيطري بالبحر الأحمر عن البدء في أعمال الحملة والتي تشمل تحصين كافة الحيوانات الأبقار والماعز والأغنام والجاموس ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع ويتم تحصيين الجمال ضد مرض حمى الوادي المتصدع فقط بكافة مدن محافظة البحر الأحمر وذلك حفاظا على الثروة الحيوانية ومنع دخول أي أمراض وبائية بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية تحت رعاية اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر والذي يقدم الدعم الكامل لأعمال الحملة بمدن المحافظة.